Sanremo 2021, le pagelle ai look della finale

La finale di Sanremo 2021 sembrava lontanissima, eppure è arrivata. La serata, condotta come sempre da Amadeus e Fiorello, è stata ricca di ospiti, sia del mondo dello spettacolo che dello sport. Parlando di look, come sono state le pagelle dell’ultima puntata?

Sanremo 2020: le pagelle ai look

Il 71° Festival di Sanremo ha chiuso i battenti. L’ultima serata della kermesse musicale è andata in scena all’insegna della buona musica. Sul palco dell’Ariston si sono esibiti tutti i 26 Big in gara, eccetto Irama, in quarantena a causa della positività al Covid-19 di un membro del suo staff.

Le pagelle ai look della finale, ad essere onesti, sono state un po’ deludenti. Quanti si aspettavano di vedere gli artisti vestiti in modo decoroso dovranno ricredersi: quasi tutti, infatti, hanno mostrato lo stesso stile poco ricercato delle serate precedenti.

Zlatan Ibrahimovic ha sfoggiato un completo della ‘Juve’ che i suoi tifosi milanisti non hanno accolto con gioia. Per la simpatia, voto: 7.

Serena Rossi, prima ospite dell’ultima serata di Sanremo 2021, ha indossato un abito che non le rende giustizia.

Forse è colpa dell’acconciatura? Per la sua solarità, però, non possiamo che metterle un 7 in pagella.

Ornella Vanoni, seconda ospite del Festival, ha fatto il suo ingresso all’Ariston sottobraccio a Fiorello. La cantante, come sempre elegantissima e con un fisico invidiabile nonostante l’età, ha sfoggiato un abito nero con maniche a 3/4 e cinta sottile in vita. Possiamo non darle 8? Assolutamente no.

Giovanna Botteri, ospite molto atteso, ha sfoggiato un completo nero, con qualche lustrino sulla giacca. Un outfit diverso rispetto a quelli con cui siamo abituati a vederla. Elegante, ma senza effetto ‘wow’. Voto: 7.



Federica Pellegrini e Alberto Tomba, entrambi personaggi dello sport, sono entrati in scena insieme e hanno scelto tutti e due un outfit blu. Lui un classico abito, mentre lei un vestito, con tanto di strascico e spacco. Gli occhi sono puntati soprattutto su “Kikka”, che, strano ma vero, ha qualcosa che non va: probabilmente è la frangia a rovinare l’intero look. Un 6, comunque, lo meritano entrambi.

Sanremo 2021: i look dei Big

Ghemon, in gara con il brano Momento perfetto, anche per la serata finale ha scelto un look pressoché identico ai giorni scorsi. Un completo rosso bordeaux con camicia nera. Immancabile, ovviamente, la canottiera della salute in vista. Voto: 4.

Gaia, all’Ariston con la canzone Cuore amaro, ha indossato ancora una volta un abito di Salvatore Ferragamo. Mentre nelle altre serate è stata impeccabile, questa sera ha scelto un look che non ci convince. Vestito nero con frange bianche ovunque. Carino il gioco di simmetrie, ma c’è qualcosa che lo fa apparire too much. Voto: 6.

Gio Evan, al Festival con Arnica, ha sfoggiato un pantalone nero con camicia e giacca bianca. Niente di che, ma considerando i look orribili sfoggiati da tanti altri maschietti lo premiamo con un 6.

Ermal Meta, con Un milione di cose da dirti, ha indossato un outfit total black, reso un po’ luminoso da una sottile linea di swarovski. Ottima scelta, voto: 8.

Fulminacci, con Santa Marinella, ha salutato il ‘pubblico’ sanremese con il solito look: abito nero e camicia rosa con motivi neri. Considerando la giovane età, assegniamo un bel 5 in pagella.

Francesco Renga, con Quando trovo te, non si è allontanato dal solito stile. Un completo nero, arricchito sulla giacca con swarovski. Elegante come sempre. Voto: 7.

Extraliscio con Davide Toffolo, in gara con Bianca Luce Nera, hanno chiuso sullo stesso filone delle sere precedenti: il leader con abito bianco e tutti gli altri scuro. Eleganti e divertenti, voto: 8.

Colapesce e Dimartino, con Musica leggerissima, hanno commesso l’ennesimo scivolone di stile. Uno ha optato per un completo chiaro, tra il celeste e il grigio, mentre l’altro per un pantalone grigio e una camicia in seta blu metallizzato. Che dire? Ci vediamo nel 2022, al momento il 4 in pagella è confermato.



Malika Ayane, con Ti piaci così, ha concluso l’esperienza sanremese con un pantalone nero e una giacchina dello stesso colore tempestata di brillantini. Outfit elegante, ma senza effetto wow. Voto: 6.

Francesca Michielin e Fedez, con Chiamami per nome, hanno sfoggiato look opposti. Lui, sempre in Versace, ha optato per un pantalone scuro con camicia e giacca multicolore. Lei, invece, ha scelto un vestito in stile ‘rievocazione storica medievale’. Li promuoviamo solo per un motivo: le emozioni che hanno trasmesso con la l’esibizione e i loro abbracci. Voto: 6.



Willie Peyote, con Mai dire mai (La locura), ha salutato la kermesse musicale più importante del Paese con abito scuro e camicia bianca. Outfit basic, voto: 6.

I look dei Big alla finale

Orietta Berti, con Quando ti sei innamorato, ha optato per un abito bianco con paillettes e brillantini dorati. Per quanto riguarda la canzone, la promuoviamo a pieni voti, ma per gli outfit no. Voto: 4.



Arisa, con Potevi fare di più, ha salutato il palco dell’Ariston con un outfit sobrio. Un abito lungo, color carne. Ciliegina sulla torta le scarpe della stessa tonalità con punta rossa. Elegante, bella, brava e simpatica. Voto: 9.



Bugo, con Invece sì, ha sfoggiato un l’ennesimo outfit discutibile: pantaloni blu scuro, camicia blu elettrico e lungo trench bianco e nero. Carnevale è passato da un pezzo, ma visto che il Covid ha impedito i festeggiamenti Cristian Bugatti ha pensato di sfruttare l’Ariston. Voto: 3.



I Maneksin, con Zitti e buoni, hanno messo fine all’esperienza sanremese con delle tutine a dir poco ignobili, con ricami argentati. Vi ricordate i comici Le tutine di Zelig? Ecco, la differenza è solo nel numero: loro erano 3, mentre all’Ariston 4. Non possiamo che consegnargli un bel 4, un voto a testa.



Madame, con Voce, ha salutato il teatro dell’Ariston con un look da sposa: tailleur bianco con tanto di velo. Che dire? Non sempre puntare ai travestimenti significa riscuotere apprezzamenti. Voto: 3.



La Rappresentante di Lista, con Amare, ha seguito le orme di Madame. Anche lei ha deciso di congedarsi dal 71° Festival di Sanremo con un abito da sposa, o qualcosa di molto simile. La domanda è sempre la stessa: perché? L’effetto Loredana Bertè difficilmente si potrà replicare. Voto: 4.