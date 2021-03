Davide Toffolo è in gara al 71° Festival di Sanremo con gli Extraliscio, con il brano “Bianca Luce Nera“. Una canzone divertente, che invita a ballare. Oltre a scatenarsi, però, i telespettatori si pongono anche un’altra domanda: com’è Davide senza maschera?

Sanremo 2021: Davide Toffolo senza maschera

In gara a Sanremo 2021 con gli Extraliscio, Davide Toffolo ha attirato la curiosità dei telespettatori fin dalla prima puntata. Il motivo, ovviamente, è da ricollegare alla maschera bianca da teschio che gli copre il volto e che ha indossato tutte le serate della kermesse musicale. Di professione cantante, fumettista e chitarrista, Davide è il leader della band Tre Allegri Ragazzi Morti. E’ proprio fin dagli esordi con loro che indossa questa ‘copertura’ al viso e sembra che non abbia nessuna intenzione di toglierla.

Trovare un’immagine di Toffolo senza maschera sembra quasi impossibile. Il suo volto non ha nulla di mostruoso, sia chiaro: il cantante la utilizza semplicemente come segno distintivo. Una sorta di “marchio di fabbrica”, che gli altri componenti dei Tre Allegri Ragazzi Morti hanno però abbandonato. Forse è proprio questo il motivo per cui è un’impresa titanica trovare una fotografia ‘al naturale’ del Big in gara a Sanremo 2021 con gli Extraliscio.

Davide è un uomo di 56 anni, con capelli lunghi chiari e barba altrettanto lunga e leggermente incolta. La curiosità è stata soddisfatta?