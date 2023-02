San Valentino 2023: le migliori acconciature per una serata speciale

Il 14 febbraio 2023 si celebra la giornata dell’amore: San Valentino è arrivato. Per prepararsi al meglio e per rendere la serata ancora più speciale, le ispirazioni fashion e di bellezza giocano un ruolo molto importante. Trovare il giusto make-up, il giusto abbigliamento e la giusta acconciatura: a San Valentino la bellezza illuminerà la notte.

Quale acconciatura scegliere per una serata così speciale?

San Valentino 2023: le acconciature migliori per una serata da ricordare

Scegliere l’outfit, il trucco e i capelli per la serata più romantica dell’anno potrebbe rivelarsi un po’ stressante: niente panico, un passo alla volta e i risultati saranno ottimi. In base al vostro stile e alla vostra voglia di osare o meno, sappiate che le possibilità sono infinite, soprattutto quando si tratta di stupire il proprio partner o la propria partner.

Dopo avere scelto che cosa indossare e dopo avere scelto i colori per ombretti, blush e rossetto, che cosa manca all’appello? I capelli, ovviamente. Spesso ci si chiede quali possano essere le soluzioni più di tendenza per San Valentino, dunque cerchiamo di raccogliere le idee più romantiche da sfoggiare il 14 febbraio 2023.

Tra le acconciature più di tendenza il semi raccolto morbido rimane sempre una certezza: semplice ed elegante, tale acconciatura riesce sempre a stupire.

Raccogliete i capelli in una mezza coda da tenere indietro e lasciate il resto della chioma morbida e ondulata delicatamente sciolta. Per impreziosire il tutto potreste anche aggiungere qualche fermaglio particolare fatto di strass o pietre: a voi la scelta.

Altro grandissimo must have per San Valentino è lo chignon. Impossibile da non citare, in quanto è forse il re dell’eleganza per eccellenza. Alto e tiratissimo, più basso e lasciato leggermente spettinato, lo chignon si riconferma grande alleato di eleganza e di stile tutti da scoprire. Sia che abbiate i capelli lisci, sia che abbiate i capelli mossi, lo chignon sarà sempre e comunque un’ottima soluzione. Facile da realizzare e di grande impatto estetico, risalterà le forme del vostro visto e la luce dei vostri occhi.

Se i vostri capelli sono lunghi, la coda bassa tirata indietro è l’ideale se volete ottenere un effetto elegante e chic. Pettinate delicatamente i capelli e tirateli bene indietro. A questo punto legateli tenendoli bassi e passate una generosa quantità di gel e/o di lacca: più chic di così.

Vi piacciono i vostri capelli sciolti e volete mantenere un effetto naturale senza stravolgere e legare? La soluzione è dietro l’angolo: impreziosite la vostra chioma sciolta con l’utilizzo di un accessorio prezioso ed elegante. È il caso di cerchietto, di fasce colorate o di spille preziose: semplice ma d’effetto, il vostro look sarà salvato con poco.

A San Valentino regna l’amore e regna la romantica raffinatezza: cercate l’acconciatura che più si addice al vostro stile e lasciatevi ispirare dalle emozioni dell’amore, ricordandovi di essere sempre voi stesse e di brillare sentendovi a vostro agio. I capelli giocano un ruolo importante all’interno del look, proprio come il make-up e l’abbigliamento: la combinazione di tutti questi elementi vi renderà perfette, qualsiasi sarà la vostra scelta.

Buon San Valentino a tutti e a tutte.