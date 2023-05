Salih Bademci: chi è l’attore turco della serie Netflix “Il Sarto”

Salih Bademci è un attore turco molto apprezzato, che ha preso parte a diverse serie tv e pellicole. Lo vedremo presto nel cast de Il Sarto, nuova serie tv di Netflix. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla sua vita.

Salih Bademci: la carriera

Salih Bademci è un attore turco, nato in Turchia il 15 agosto 1984 e alto un metro e settantanove centimetri, con occhi e capelli castani e decisamente di bell’aspetto. L’attore è laureato alla Bornova Anadolu Lisesi. Ha intrapreso la sua carriera di attore nel 1994 con il ruolo di bambino nel film Mıymülüklar Kraları. Nel 2007 ha avuto la sua prima esperienza di attore in televisione con il personaggio di Muzaffer, che ha interpretato nella serie tv Elveda Rumeli. Ha sperimentato una grande crescita nella sua carriera di attore con la serie tv Time Goes By. Ha lavorato in ruoli in diverse pellicole e serie tv come Kiralik Ask (2015), Ilk Ve Son (2021), The Club (2021) e tante altre. Lo vedremo presto nel cast della nuova serie tv turca dal titolo Il Sarto, che uscirà su Netflix il 2 maggio.

Salih Bademci sul set è stato descritto come un attore particolarmente energico. Lui stesso ha spiegato che quando iniziano le riprese si concentra e riesce anche a trattenere questa energia, ma solitamente è davvero un’esplosione di vitalità. Ama molto trascorrere del tempo piacevole con le persone con cui lavora, per cui va sul set e cerca di trasmettere tutta la sua energia e la sua voglia di fare. Ha dichiarato in diverse occasioni di voler vedere le persone felici, indipendentemente dal ruolo che hanno nella sua vita. Una filosofia che porta anche sul set, tanto da essere uno degli attori più amati dai colleghi. Lavorare con lui è molto bello, perché ha un grande entusiasmo, oltre ad un grande talento. Tutti lo descrivono come un attore pieno di voglia di fare e di mettersi in gioco, in grado di calarsi alla perfezione nei panni di qualsiasi personaggio, con grande attenzione ai dettagli.

Salih Bademci: la vita privata



Salih Badamci, nella vita privata, è sposato ed è anche molto attivo sul suo profilo Instagram, per cui i fan possono scoprire tante cose su di lui tramite i suoi post. Durante l’infanzia la madre voleva che diventasse un avvocato, ma lui ha preferito la carriera di attore. Era anche molto interessato all’esercito, dopo il liceo. “Voglio fare ogni lavoro” ha dichiarato in un’intervista, parlando proprio del suo interesse per la vita dei soldati, oltre che per la recitazione. Salih Bademci ha sposato la collega İmer Özgün dopo un fidanzamento lungo quattro anni. Sono anche apparsi insieme nella serie tv Istanbul Bride. L’attore è diventato padre nell’aprile 2020. La coppia ha avuto una figlia femmina, che ha chiamato con un nome che tradotto significa “clima”. Ora l’attore ha preso parte del cast della serie tv Il Sarto, disponibile dal 2 maggio su Netflix. Una serie particolarmente attesa, anche per il cast che la compone.