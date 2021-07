I saldi estivi 2021, a partire dal 3 luglio, cominceranno in svariate regioni d’Italia. Anche online inizieranno varie campagne di saldi estivi, per non parlare del fatto che molti brand anticipano i saldi con sconti da non perdere. Nella marea di capi che ognuno di noi vorrebbe acquistare durante i saldi, ce ne sono alcuni che ci tentano anche se non metteremo mai.

Bisogna quindi capire quali sono quei prodotti che rientrano nei saldi estivi e di cui proprio non se ne può fare a meno: abiti, camicie, pantaloni, maglie evergreen da indossare quotidianamente e dei quali non pentirsi. Si tratta di capi che non bisogna lasciarsi scappare e che probabilmente andranno subito sold out.

Saldi estivi 2021, cosa comprare: abiti

Le tute jumpsuit sono state uno dei capi must have della primavera 2021.

Bisogna farne scorta perché sono uno di quei capi molto versatili ma anche comodi. La versione creata dal brand Marella è resa ancora più unica dal dettaglio crop. Si può facilmente abbinare con un look più casual oppure con uno più elegante e adatto alle sere d’estate.

L’autre chose propone un bellissimo abito in satin giallo ocra, un wrap dress con chiusura a portafoglio e spacco laterale con rouches. Un pezzo davvero incredibile da non lasciarsi scappare con i saldi estivi 2021.

Un abito in jeans denim è sempre una buona scelta: che sia per l’ufficio, le vacanze o le serate con gli amici. Tommy Hilfiger mette in saldo uno dei suoi abiti in jeans più caratteristici: un vestito a campana, con cintura ton sur ton e colletto simil-polo. Anche questo è un capo da mettere subito nel carrello in occasione dei saldi estivi.

Saldi estivi 2021, cosa comprare: top

Per quanto riguarda maglieria, camiceria e giacche, i pezzi in saldo sono tantissimi e bisogna scegliere quei capi che saranno fondamentali per il nostro outfit. Un esempio è la t-shirt bianca con frange piumate di Sfizio Collection. Un capo unico e sbarazzino da indossare su gonne o pantaloni a seconda del gusto.

Una camicia da mettere immediatamente nel carrello è quella proposta dal brand Mango. Il colletto preppy e la stampa a quadretti la rendono un capo immancabile nell’armadio.

E per quanto riguarda i blazer? Essi sono un capo di sicuro effetto e molto versatili, quindi meglio accaparrarseli e tenerli nell’armadio per sfoggiarli in ogni occasione. Indossare i blazer è possibile per arricchire ogni tipo di look. Quello di Twinset Milano poi è un vero gioiellino.

Saldi estivi 2021, cosa comprare: bottom

I jeans Levi’s, si sa, sono un capo sempreverde e che tutti indossano e amano. Il modello 501 poi è un vero must dei jeans Levi’s. Su Zalando sono inseriti nei saldi estivi nella loro versione cropped: da mettere immediatamente nella shopping bag!

Se cercate una gonna particolare e dall’aria un po’ retrò allora quella del brand Max & Co. fa proprio al caso vostro: una gonna a fiori blu su sfondo bianco, arricchita in vita da un grande fiocco che rende tutto più vintage.