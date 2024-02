Durante i Sag Award, l’attrice australiana Margot Robbie ha sfoggiato delle unghie che sono già diventate di tendenza e che sono ispirate alle scarpe vintage di Barbie, l’iconica bambola che lei stessa ha interpretato nell’omonimo film. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Sag Award spopolano le unghie di Margot Robbie

Margot Robbie, ovvero la protagonista del film “Barbie“, uscito l’estate scorsa, si è presentata ai Sag Award, ovvero lo Screen Actors Guild Award, il riconoscimento assegnato ogni anno per le migliori interpretazioni degli attori membri della stessa associazione, sfoggiando una manicure che è già tendenza. Il rosa ormai è diventato un colore irrinunciabile per la bella attrice australiana, che questa volta ha deciso di non puntare su vestiti o accessori rosa, ma sullo smalto. Ed ecco le unghie rosa gelatina ispirate proprio alle scarpe vintage dell’iconica bambola. A realizzare questa manicure è stata la manicurista Betina Goldstein che, tra l’altro, lavora spesso con la Robbie. Su Instagram, Betina ha descritto le unghie di Margot: “le sue unghie rosa gelatinose sono ispirate alle classiche scarpe vintage di Barbie e sono state abbinate al suo vestito”. Margot ha indossato un abito nero firmato Schiaparelli della Collezione Autunno Inverno 2020, disegnata da Daniel Roseberry. Il rosa però non poteva certo mancare, quindi ecco le unghie rosa effetto jelly e anche il lipstick rosa. A completare il look di Margot Robbie una serie di gioielli di Lorraine Schwartz, tra cui un anello di diamanti da 25 carati. Questa in realtà non è stata la prima volta che Margot Robbie ha omaggiato Barbie con le unghie rosa, infatti, anche durante i Critics’ Choice Award 2024, il manicurista Tom Bachik ha creato una manicure che ricorda proprio l’iconica bambola.

Come fare per ricreare la manicure rosa gelatina di Margot Robbie

Come abbiamo appena visto, l’attrice australiana Margot Robbie ha voluto omaggiare ancora una volta Barbie, l’iconica bambola che lei stessa ha interpretato nel film uscito nelle sale la scorsa estate. Le unghie rosa effetto jelly sfoggiate ai Sag Award sono già di tendenza. Inoltre è una manicure facile da realizzare e soprattutto che si abbina praticamente quasi con tutto. Proprio per questo si appresta a essere la manicure della primavera 2024. Vediamo adesso insieme come fare per realizzare questa manicure secondo quando scritto su Instagram dalla manicurista Betina Goldstein:

Betina ha iniziato con quattro gocce di smalto Chanel le Vernis , nella tonalità Skieuse, che potete trovare sul sito del brand a 32 euro. Si tratta di un rosa delicato a lunga tenuta.

, nella tonalità che potete trovare sul sito del brand a 32 euro. Si tratta di un rosa delicato a lunga tenuta. Dopo di che ha aggiunto una goccia della tonalità Diva, ovvero un fucsia brillante, che potete sempre trovare sul sito di Chanel a 32 euro.

ovvero un fucsia brillante, che potete sempre trovare sul sito di Chanel a 32 euro. Infine ha aggiunto una goccia di Sun Drop , un color corallo tenue, acquistabile sempre sul sito a 32 euro.

, un color corallo tenue, acquistabile sempre sul sito a 32 euro. Per rendere l’effetto jelly, Betina ha applicato tre gocce di top coat Le Gel Coat, acquistabile anche su Sephora al costo di 36,50 euro.

