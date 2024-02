Per la Primavera 2024 il colore unghie protagonista sarà l’azzurro cielo. Vediamo insieme all’interno di questo articolo di saperne di più.

Tendenza unghie Primavera 2024: lo smalto azzurro è chic

Non manca tantissimo alla primavera e, per quanto riguarda le tendenze unghie, il colore protagonista sarà l’azzurro del cielo, proprio per trasmettere serenità, oltre a essere il colore perfetto per le stagioni calde. Inoltre, sono tante le star che amano lo smalto di questo colore, come per esempio Dua Lipa, Christina Carpenter e Sofia Richie. Ma vediamo adesso quali sono gli smalti azzurri che potete acquistare per essere pronte per la primavera:

Le Mini Macaron Gel Polish : su Douglas al costo di 13,99 euro potete trovare questo smalto color azzurro cielo in gel a lunga durata 3 in 1, combina infatti cappotto di base, colore e top coat.

: su Douglas al costo di 13,99 euro potete trovare questo smalto color azzurro cielo in gel a lunga durata 3 in 1, combina infatti cappotto di base, colore e top coat. Manucurist Green Smalto: colore brillante con l’84% di ingredienti naturali. Lo potete trovare su Pinalli al costo di 14,00 euro.

colore brillante con l’84% di ingredienti naturali. Lo potete trovare su Pinalli al costo di 14,00 euro. OPI, Mali Blue Shore : smalto che dura fino a sette giorni e che si asciuga velocemente. Lo potete trovare su Amazon al costo di 11,95 euro.

: smalto che dura fino a sette giorni e che si asciuga velocemente. Lo potete trovare su Amazon al costo di 11,95 euro. Sephora Collection, Nail Polish Baby Blue: smalto dall’asciugatura rapida che offre un colore intenso fino alla prima passata. Potete trovarlo su Sephora al costo di 4,99 euro.

smalto dall’asciugatura rapida che offre un colore intenso fino alla prima passata. Potete trovarlo su Sephora al costo di 4,99 euro. Douglas Collection, Nail Polish Clear Blue Sky: smalto dal finish lucido dalla lunga tenuta. Disponibile su Douglas al costo di 4,99 euro.

smalto dal finish lucido dalla lunga tenuta. Disponibile su Douglas al costo di 4,99 euro. H&M, Smalto per Unghie Spanish BlueBell: dall’applicazione facile e veloce per una finitura impeccabile. Disponibile da H&M al costo di 5,99 euro.

dall’applicazione facile e veloce per una finitura impeccabile. Disponibile da H&M al costo di 5,99 euro. Essie Expressie: smalto lucido a lunga tenuta, disponibile su Notino al costo di 8,20 euro.

Questi sono quindi alcuni dei migliori smalti sul mercato che offrono il colore azzurro cielo. Si può optare per le unghie semplici, total color, perfette per diversi momenti della giornata e facilmente abbinabili. L’azzurro, ad esempio, si sposa benissimo con il bianco quindi, sfoggiare una camicia bianca e lo smalto azzurro cielo è una scelta super vincente, oltre che perfetta per la primavera. Per le amanti della French Manicure, si può optare per le unghie a mandorla con base azzurro cielo e con le tips di un’altra sfumatura di azzurro, per un effetto super chic.

Cura delle unghie: cosa fare affinché lo smalto duri a lungo

Come abbiamo appena visto, l’azzurro cielo è il colore dello smalto di tendenza per la prossima primavera. Ma, per far sì che lo smalto duri a lungo, ecco alcuni consigli da seguire:

Sana alimentazione: mangiare sano è essenziale anche per mantenere le nostre unghie in salute.

mangiare sano è essenziale anche per mantenere le nostre unghie in salute. I dratazione : affinché lo smalti duri a lungo le unghie devono essere idratate quindi, quando applicate la crema sulle mani non dimenticate di stenderla anche sulle unghie.

: affinché lo smalti duri a lungo le unghie devono essere idratate quindi, quando applicate la crema sulle mani non dimenticate di stenderla anche sulle unghie. Evitate di mangiarvi le unghie : se volete delle unghie sane non dovete rosicchiarle.

: se volete delle unghie sane non dovete rosicchiarle. Cuticole : prima di applicare lo smalto è importante rimuovere le cuticole.

: prima di applicare lo smalto è importante rimuovere le cuticole. Acqua calda: una volta a settimana immergete le unghie in acqua calda con sapone idratante.

