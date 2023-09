Scopriamo insieme chi è Stefano Rastelli, il fidanzato di Romina Jr Carrisi. La figlia di Al Bano e Romina Power, secondo il settimanale Diva e Donna, sarebbe incinta dell’uomo, di 17 anni più grande.

Romina Jr Carrisi è incinta: chi è il fidanzato (futuro papà) Stefano Rastelli

Romina Jr Carrisi, figlia di Al Bano e Romina Power, sarebbe incinta. A dare per certa questa notizia è stato il settimanale Diva e Donna che, nell’ultimo numero in edicola, ha pubblicato uno scatto in cui si vede la 36enne mentre si accarezza il ventre con le mani, che appare pronunciato sotto un vestito verde. Per il momento non è chiaro se l’indiscrezione sia vera, visto che la diretta interessata non ha ancora ufficializzato la gravidanza, ma non l’ha neanche smentita, ma possiamo scoprire qualcosa in più sul suo fidanzato, il presunto futuro papà. Le informazioni sul suo conto sono poche, ma si sa che da un anno e mezzo i due sono sentimentalmente legati e molto affiatati. Stefano Rastelli è un regista di 53 anni, quindi di 17 anni più di Romina Jr, che ha lavorato anche per la Rai. Si è occupato delle riprese di Oggi è un altro giorno, programma in cui per un periodo la Carrisi è stata tra gli ospiti fissi. Proprio la trasmissione condotta da Serena Bortone li avrebbe fatti incontrare e innamorare.

I due sono sempre stati molto riservati. Sui loro profili social non hanno quasi mai condiviso degli scatti di coppia, anche se in alcune occasioni si sono lasciati andare a qualche commento molto dolce, soprattutto sotto i post di lui. In diverse occasioni Romina Jr ha commentato scrivendo “amore mio”, dimostrando che tra i due le cose vanno a gonfie vele. Se la figlia di Al Bano e Romina fosse realmente in dolce attesa, per la coppia arriverebbe un nuovo periodo molto speciale, pieno di felicità, in cui nascerebbe una nuova famiglia, piena di amore e molto unita.

Romina Jr Carrisi è incinta? Al Bano e Romina nonni per la quarta volta

La storia d’amore tra Romina Jr Carrisi e Stefano Rastelli è stata approvata anche dai genitori della ragazza, ovvero Al Bano e Romina Power. Le presentazioni in famiglia sarebbero avvenute in occasione del 35esimo compleanno di Romina Jr. Se la notizia della gravidanza dovesse essere confermata, i due cantanti potrebbero diventare nonni per la quarta volta. La famiglia si allargherebbe ancora, dopo i tre nipoti avuti da Cristel Carrisi e l’imprenditore croato Davor Luksic, chiamati Kay Tyrone, Cassia Ylenia e Rio Ines. Presto avremo altri dettagli sulla presunta gravidanza di Romina Jr Carrisi. Per il momento dobbiamo accontentarci della foto pubblicata dal settimanale Diva e Donna. Quello che è certo è che tra la figlia di Al Bano e Stefano Rastelli sembra essere in corso una storia d’amore davvero importante.

