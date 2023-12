Con le temperature che si abbassano è importante iniziare a pensare a come riscaldare la propria casa in modo green. Il riscaldamento ecologico è possibile e ci sono diversi consigli da seguire.

Riscaldamento ecologico, tenere la casa al caldo in modo green con le stufe a pellet canalizzabili

Il riscaldamento può diventare ecologico e green in pochi semplici passi, basta sapere come utilizzarlo correttamente e a quali strumenti affidarsi, come le stufe a pellet canalizzabili, che consentono anche di risparmiare. Cercando di ottimizzare e prendersi cura di alcuni aspetti della propria abitazione, è possibile evitare inutili e fastidiose perdite di calore, in modo da riscaldare la propria casa evitando gli sprechi, ottenendo in questo modo un risparmio significativo e riducendo l’inquinamento. Uno dei metodi in assoluto più economici, alternativo alla caldaia, è la stufa a pellet. Si tratta di una caldaia a biomassa che, in passato, si usava per lo più in montagna. Negli ultimi anni si sta diffondendo sempre di più anche nelle abitazioni classiche, perché consente di risparmiare e di ottenere un riscaldamento più ecologico. Sul sito di Stufe a Pellet Italia è possibile acquistare una stufa a pellet canalizzata da 9 a 18 kw a partire da 827 euro, pagando anche a rate, ma ci sono anche molti altri modelli tra cui scegliere, a seconda delle proprie esigenze. Si tratta della soluzione perfetta per scaldare gli ambienti, una normale stufa ad aria che, oltre a diffondere aria calda nell’ambiente in cui è installata, utilizza dei tubi che trasportano l’aria calda anche nelle altre stanze e anche su altri piani.

Stufe a pellet canalizzabili: come funzionano

Le stufe a pellet canalizzabili sono stufe ad aria che riscaldano la stanza in cui si trovano ma anche il resto della casa, grazie ad un sistema composto da tubi, che riesce ad annullare quasi del tutto la dispersione, raggiungendo un’efficienza quasi del 100%. L’aria calda che passa nei tubi viene diffusa nei vari ambienti tramite delle griglie che vengono posizionate nei punti più strategici della stanza, a seconda della loro dimensione e della loro funzionalità. Per scegliere il giusto modello di stufa a pellet canalizzabile bisogna valutare la potenza termica della stufa, tenendo conto dei metri quadri delle stanze che devono essere riscaldate, il grado di isolamento termico della casa e alcune opere murarie necessarie per installare il sistema di canalizzazione. Ci sono molti vantaggi nella scelta di una stufa a pellet canalizzabile. Prima di tutto offre un alto risparmio energetico, consentendo di riscaldare la propria casa in modo green e con un basso impatto ecologico. Inoltre, consente di ottenere anche un notevole risparmio economico. Permette anche l’accesso a incentivi e sgravi fiscali e la possibilità di gestione e montaggio dell’apparecchio, anche da remoto. In ultimo, ma non per importanza, dona anche un alto valore estetico, grazie al design essenziale e particolarmente versatile.