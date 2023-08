Retinolo: di cosa si tratta e i benefici nella skincare

Un elemento come il retinolo è presente in diversi sieri e creme per combattere le rughe, le macchie cutanee, ma anche l'acne.

Ci sono elementi e componenti molto importanti che aiutano ad avere una pelle del viso che sia maggiormente elastica e compatta. Sono questi i vantaggi di un elemento come il retinolo, presente in molte formulazioni cosmetiche e nei prodotti di bellezza. Scopriamo come poterlo usare nel modo migliore e le offerte.

Retinolo: cos’è

Si sente spesso parlare di questo elemento e componente dal momento che il retinolo è presente in moltissimi prodotti di bellezza dedicati alla skincare. Un attivo cosmetico molto apprezzato e usato soprattutto negli articoli anti-age, quindi utili a combattere le rughe prevenendo così l’invecchiamento cellulare a cui si va incontro.

Nota anche come vitamina A, è un elemento liposolubile che ha il compito di rinnovare e stimolare le cellule. Si trova in vari cosmetici e formulazioni di bellezza anti-age dal momento che aiuta a contrastare le macchie del viso, dell’età e a migliorare un aspetto del volto spento. Inoltre, è usato anche per attenuare la presenza delle rughe.

In commercio, è possibile trovare il retinolo sia in forma pura come retinol, ma anche con altri derivati quali retinyl palmitate o retinyl acetate. In ambito cosmetico, si può usare per tante funzioni dal momento che aumenta il turnover cellulare in modo da stimolare sempre le cellule. Ha una azione antiossidante poiché partecipa all’aumento del collagene e dell’elastina.

Un componente attivo come il retinolo permette anche di attenuare e ridurre le rughe in modo da avere una pelle che sia maggiormente liscia, più compatta e levigata contribuendo a un migliore ispessimento dell’epidermide.

Retinolo: benefici e come usarlo

I prodotti, le creme a base di retinolo si possono usare a qualsiasi età. Sono molto indicati per coloro che hanno la pelle matura, ma anche le ragazze, a partire dai 25 anni, possono già cominciare a utilizzarlo. In questa fase, gradualmente, la pelle comincia a perdere tono ed elasticità, per cui è bene optare per prodotti che possano aiutarla.

L’uso delle creme a base di questo componente attivo è indicato soprattutto nella fascia di età tra i 35 e i 55 anni quando la pelle comincia ad assottigliarsi, il collagene comincia a diminuire e si cominciano a vedere i segnali di un cedimento. Alcuni tipi di pelle, che sono maggiormente sensibili, hanno bisogno di maggiore tempo per potersi abituare ai retinoidi.

Proprio come la vitamina C ed E, anche la vitamina A, quindi il retinolo, è molto utile per combattere i danni causati dai fattori esterni come l’inquinamento, ma anche il fumo e i raggi UV. Un elemento che combatte e riduce la presenza di macchie e segni dell’età, della formazione acneica, ma anche del fotoinvecchiamento dell’epidermide.

Alcuni studi condotti riguardo all’uso di questo componente hanno evidenziato che può essere molto utile per rendere la pelle maggiormente compatta e levigata. Riesce poi a regolare il sebo che va ad agire sull’acne, oltre a essere un ottimo alleato poiché contrasta i segni post acneici. Indicato anche per le pelli maggiormente sensibili sempre prestando le dovute attenzioni.

Retinolo: prodotti da ordinare Amazon

un elemento molto presente nei prodotti di bellezza reperibili sul sito di Amazon con offerte da non perdere. Proprio sull’e-commerce, cliccando l’immagine si possono visualizzare i dettagli. Qui sotto abbiamo stilato una classifica con creme e kit a base di retinolo per il benessere e trattamento della pelle con una breve descrizione di ognuno.

1)Siero viso kit

Un kit da tre confezioni di siero per il viso a base di retinolo, acido ialuronico e vitamina C. Sono tre prodotti da usare per collo, décolleté, viso e contorno occhi che aiutano ad attenuare e contrastare le rughe. Hanno un effetto anti età rendendo la pelle maggiormente tonica ed elastica. Si consiglia di applicarne due o tre gocce sul viso per poi massaggiare in modo da assorbire gli effetti.

2)Paula’s Choice clinical trattamento

Un siero al retinolo puro con vari antiossidanti che riducono le rughe ottenendo un incarnato migliore e un aspetto omogeneo. A base di elementi come liquirizia ed estratto di avena che contribuiscono a combattere i rossori dal momento che ha anche proprietà lenitive. Si consiglia di applicarlo al mattino e alla sera subito dopo l’esfoliante e il detergente.

3)Elizabeth Arden retinol ceramides

Una confezione di 30 capsule di siero viso al retinolo che diminuisce l’aspetto delle rughe combattendole. migliora la barriera cutanea stimolando l’idratazione. Indicato per pelli mature e dona una buona consistenza alla pelle del viso. Ottimo il rapporto qualità prezzo.

