Retinolo: cos’è e i migliori prodotti

Alcune sostanze e ingredienti presenti nei prodotti di pulizia del viso o di skincare sono molto efficaci e importanti per le loro proprietà. Tra i vari componenti, vi è sicuramente il retinolo che, contenuto in sieri e creme, permette di dare un aspetto migliore alla pelle. Scopriamo alcuni dei migliori articoli a base di questa sostanza e come funzionano.

Retinolo

Nelle creme antirughe o nei trattamenti anti età, il retinolo risulta essere uno dei componenti maggiormente presenti. Con questo nome si fa riferimento a una delle forme di vitamina A, molto usata nel mondo della cosmesi proprio per i trattamenti e i prodotti di skincare e di beauty routine. Oltre a essere presente nell’organismo, si trova anche in alimenti come la carne o il latte.

Una sostanza presente in diversi prodotti di skincare, come sieri o anche creme per il viso, quindi per la pelle. All’interno dei prodotti di cosmesi, come appunto le creme, tende a presentarsi in varie forme. Tra le varie forme, vi sono anche gli esteri del retinolo che si presentano in sostanze maggiormente blande e consigliate in caso di pelle delicata o sensibile.

In commercio si trovano altre forme di retinolo che sono di tipo vegetale come il bakuchiol, quindi sostanze a base di componenti naturali che fanno bene alla pelle. Riguardo al tipo di retinolo, non si sa quale scegliere dal momento che dipende molto dallo stato della pelle che può essere grassa, secca oppure presentare delle discromie.

In caso di pelle normale, un tipo di retinolo classico è maggiormente indicato, mentre per una pelle secca e incline a rossori, gli esteri del retinolo sono sicuramente i migliori. Si consiglia, al momento della scelta, di leggere attentamente le etichette riferite agli INCI, in modo da rendersi conto dei vari ingredienti e dei benefici.

Retinolo: benefici

Come già detto, si tratta di un ingrediente che è presente in diverse creme o sieri, quindi prodotti di cosmesi dal momento che il retinolo è utile per migliorare lo stato e il benessere della pelle. Ha una azione esfoliante per cui va a esfoliare la pelle liberandola da alcune irregolarità come le rughe, le occhiaie, ma anche le discromie, ecc.

Permette di combattere tutti quei segni che sono visibili sul viso, come l’acne, ma anche i rossori o le macchie cutanee in modo da garantire alla pelle un effetto maggiormente illuminante. Stimola il rinnovamento cellulare, l’elastina e il collagene, lavorando in sinergia con altri ingredienti, in modo da combattere il rilassamento cutaneo.

Si consiglia di usare le creme e i sieri a base di retinolo soprattutto la sera, magari prima di andare a dormire in modo da evitare così l’esposizione al sole dal momento che si tratta di una sostanza particolarmente sensibile alla luce. Per quanto riguarda il giorno, sarebbe meglio non esporsi troppo al sole e, nel caso, usare una crema con fattore di protezione 50+

Lavorando insieme anche al collagene e all’elastina, permette di dare alla pelle il giusto tono ed elasticità in modo da mantenerla sempre ben idratata. Con l’uso costante di prodotti a base di questa sostanza, la pelle risulta essere liscia, luminosa e con un aspetto maggiormente omogeneo. Dona un incarnato fresco e giovane.

Retinolo: prodotti Amazon

I prodotti a base di questa sostanza sono disponibili a buone offerte sul noto e-commerce dove cliccando la foto si visualizzano i dettagli. Qui sotto la classifica con i migliori sieri e creme a base di retinolo scelti tra le più consumate e usate.

1)Siero viso al retinolo bio

Una confezione da 100 ml di siero puro che aiuta a rendere la pelle liscia e levigata, migliorando così l’aspetto. Molto efficace come trattamento cosmetico e anti età. Combina insieme vari ingredienti, come aloe vera, vitamina C, noce di cocco e olio di argan per ridurre le rughe e i segni del tempo. Allevia le macchie e stimola il rilassamento della cute.

2)Crema retinolo viso bio

Una crema per il viso che permette di renderlo levigato, liscio. Una base per il trucco e adatta da inserire nella propria routine di bellezza. Regola il sebo e riduce i pori grazie al collagene e acido ialuronico. Si consiglia di applicarla sul viso a giorni alterni per combattere i segni del tempo. Ha un profumo fresco.

3)Roche P Redermic R Corect

Un correttore al retinolo del noto marchio La Roche Posay nella formula da 30 ml indicato per una pelle secca. Un trattamento da applicare prima di andare a dormire dalle proprietà idratanti che combatte le rughe. Una crema dalla consistenza semifluida e compatta che si assorbe rapidamente con effetti a lungo termine.

