Se fare un regalo di Natale è già di per sé difficile, fare un regalo di Natale alla suocera sembra essere una missione impossibile. Ma Internet viene in nostro soccorso con qualche idea per fare contenta la madre del tuo lui o della tua lei.

Tra accessori per la casa, cosmesi e tecnologia, scopriamone alcune.

Regalo di Natale per la suocera

Sorprendere la propria suocera, spesso, sembra una missione da 007. Magari non la conosciamo ancora abbastanza e non sappiamo i suoi gusti, oppure la conosciamo fin troppo bene e ha gusti difficilissimi o così semplici da confonderci in egual modo. Il web, fortunatamente, è pieno di idee dalle più costose alle più economiche, e tra queste almeno una potrebbe fare al caso suo.

Advertisements

Aspirapolvere robot

L’aspirapolvere robot è sicuramente tra i regali più graditi da tutti e soprattutto dalle nostre suocere. È innegabile, avere un aiuto per pulire, e quindi risparmiare tempo e fatica, fa sempre comodo.

Una volta impostato l’orario di attività, vostra suocera potrà comodamente sdraiarsi sul divano per guardare la sua soap opera preferita, il robot farà da solo.

Robot da cucina

Se vostra suocera si diletta in cucina, un robot di ultima generazione per gli impasti potrebbe fare al caso suo.

La sua bravura unita alle funzionalità del robot saranno la combinazione perfetta per creare dolci buonissimi da servire la domenica e di cui, puntualmente, vi verrà data una porzione da portare a casa.

Diffusore per ambienti di design

Anche un diffusore per ambienti può essere una buona idea regalo. In commercio ne esistono di diversi modelli, da quelli più semplici a veri e propri oggetti di design, tradizionale oppure elettrico. Basterà abbinarlo con le fragranze preferite della madre del vostro lui o della vostra lei.

Teiera con set da tè pregiati

Una delle ultime tendenze riguarda fiori legati a foglie di tè. Una pratica che renderebbe questa bevanda pregiata. Abbinata ad una teiera trasparente, vostra suocera farà un figurone al tè delle cinque con le amiche.

Profumo

Se si conoscono bene i gusti della propria suocera, con un profumo sarà difficile sbagliare. Tra le innumerevoli fragranze proposte dai brand, fruttate, floreali, forti o delicate, ci sarà sicuramente la sua preferita. Se il profumo poi sarà contenuto in una bella boccetta, potrà diventare anche un oggetto di design da esporre e non da tenere chiuso nell’armadietto del bagno.

Set di tazzine da caffè

Se al posto del tè vostra suocera gradisse il caffè, un set di tazzine da caffè di design potrà essere di suo gradimento. Magari accompagnato dalla sua miscela preferita della bevanda o da una scorta di capsule se, invece della moka vostra suocera avesse una moderna macchina per il caffè.