La laurea è un traguardo importante nella vita di chi ha deciso di approfondire il proprio percorso di studi. E un traguardo importante va festeggiato come si deve, anche scegliendo il regalo perfetto. Se una tua amica si laurea e non hai proprio idea di cosa regalarle, abbiamo selezionato per te alcune opzioni.

Ecco quindi cosa regalare ad una ragazza in occasione della sua laurea.

Cosa regalare per una laurea a una ragazza

Per fare un regalo di laurea bisogna pensare prima di tutto ad alcune cose. Ai gusti della ragazza che si è appena laureata e a cosa può esserle utile per la sua professione. Oppure, più semplicemente, a qualcosa che possa rimanerle come un bellissimo ricordo di questo traguardo.

Termos o tazze personalizzate

Accessori divertenti come tazze a tema, per esempio possono essere molto gradite. In alternativa si possono regalare anche i termos, da portare magari in ufficio. In commercio ne esistono di diverse dimensioni e materiali, anche riciclati. Per rendere il regalo ancora più personale si può farlo personalizzare con qualche scritta che riguardi il corso di laurea della ragazza.

Borsa o zaino porta pc

Anche uno zaino o una borsa porta pc possono essere un regalo gradito e anche molto utile. Da uno stile più moderno a uno più vintage, che è anche di tendenza, se si è a conoscenza dei gusti e dello stile della laureata, non si potrà sbagliare.

Orologio con incisione

Un orologio da polso, meccanico o digitale, è uno dei regali più classici che si possano fare ad una laurea. Ma rimane comunque un’idea molto elegante. Esistono diversi brand, dal più costoso al più economico, e diversi materiali, dall’acciaio al legno, quest’ultimo decisamente di tendenza. Anche in questo caso si può personalizzare il nostro regalo con un’incisione all’interno del quadrante oppure nella parte posteriore.

Tatuaggio

Per le appassionate, anche un tatuaggio potrebbe essere una bella idea regalo. Quale modo migliore di ricordare un traguardo così importante se non inciderlo sulla propria pelle? Ovviamente il soggetto lo sceglierà la festeggiata, voi però potrete informarvi sul prezzo e pagarlo per lei.

Ciondolo a tema

Un’idea regalo molto gettonata per la laurea di una ragazza è anche il ciondolo a tema. Che questo sia bigiotteria oppure d’oro, esistono tantissimi brand che propongono diversi soggetti molto carini. Non resta altro da fare che scegliere quello più adatto.

Lettore e-book

Se è una ragazza a cui piace tanto leggere, anche un lettore di e-book potrebbe essere una bella idea regalo. Oppure, se ne è già in possesso, potrebbe farle piacere ricevere un buono con cui comprare nuovi libri in cui immergersi. Avventura, romantico, romanzo o saggio, l’unica cosa da fare è scegliere il titolo giusto in base al suo genere preferito.

Agenda e penna personalizzate

Un regalo molto utile potrebbe essere un’agenda. Su Internet si possono trovare diversi modelli, e alcuni possono anche essere personalizzati non solo scrivendo il nome della destinataria dell’agenda, ma anche in base alle sue esigenze. Si potrebbe poi, accompagnarla con una penna a sfera, anche questa personalizzata.