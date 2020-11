Spendere meno di 20 euro, ma colpire nel segno con i regali di Natale? Sembra impossibile, ma Internet può darci lo spunto con molte idee carine a pochissimo prezzo. Scopriamo insieme quali sono le più belle, che non pesino troppo sul nostro portafoglio ma che facciano rimanere a bocca aperta i nostri amici, parenti o fidanzati.

Regali di Natale a meno di 20 euro

Si sa, fare i regali di Natale comporta spese che per le nostre tasche possono essere non indifferenti. Ma seguendo il detto “basta il pensiero”, si possono fare regali con un basso valore economico e un grande valore affettivo. Sei a corto di idee? Ecco qualche spunto direttamente dal magico mondo di Internet.

Advertisements

Tazze simpatiche

Con l’arrivo del freddo è sempre piacevole bere qualcosa di caldo. Perché non aggiungere un po’ di personalità per accompagnare la tisana preferita? Gattini, conigli, orsacchiotti o cagnolini. Non resta che scegliere l’animaletto che più potrebbe piacere al destinatario del nostro regalo.

Chiavette USB con personaggio

Nell’era del digitale preservare i propri file e i propri dati è molto importante. Per questo una chiavetta USB può essere un regalo molto utile ed apprezzato. In commercio poi, si trovano molte chiavette USB a poco prezzo e dall’aspetto simpatico. Anche in questo caso non resta che scegliere tra i numerosissimi personaggi proposti.

Calze calde e colorate

Belle, calde e colorate. Con le calze c’è davvero l’imbarazzo della scelta e costano anche pochissimo! Perfette davvero per tutti, adulti e bambini, uomini e donne, in commercio vengono proposte con diversi soggetti. Che ne dite di quelle decorate a tema natalizio? L’ideale per portare un po’ di colore alle serate invernali da passare in casa.

Coperta calda

Una coperta calda e colorata non è solo un semplice elemento d’arredo che può dare quel tocco in più al salotto, ma è anche molto utile. In commercio ne esistono in diverse varianti, con diverse lavorazioni, stampe, ricami e materiali. Se poi si vuole spendere ancora meno, ma fare comunque un regalo d’effetto, ci si può armare di ferri e gomitoli e realizzarla noi stessi con l’aiuto di qualche corso o video online.

Candele profumate

In commercio si possono trovare diverse proposte di diversi brand per quanto riguarda le candele profumate. Con pochi euro si può fare felice chi le colleziona e possono regalare gli elementi per passare dei momenti piacevoli, addolciti dalle fragranze preferite e rilassati dall’atmosfera unica del lume di candela.

Basco artigianale

Il basco artigianale è un regalo molto gradito soprattutto da chi vuole essere alla moda sempre, anche quando le temperature si fanno più basse. Con pochi euro si può regalare un dettaglio look che completerà l’outfit e lo renderà unico nel suo genere.