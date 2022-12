L’atto che ha reso protagonista Kate Middleton qualche giorno fa è sicuramente molto nobile e fa trapelare quanto la principessa del Galles fosse legata alla regina Elisabetta, deceduta lo scorso 8 settembre. Kate Middleton è stata infatti incaricata di rendere omaggio alla monarca più longeva mai esistita, piantando un albero nel Dean’s Yard dell’abbazia di Westminster.

Il suo gesto onorabile non poteva che essere accompagnato da un look altrettanto rispettabile e garbato. Di seguito vi parleremo del look sfoggiato da Kate durante l’occasione e la storia e il prezzo di questo raffinato cappotto verde e blu.

Kate Middleton pianta un albero di ciliegio in memoria della Regina Elisabetta II

La scomparsa della Regina Elisabetta, avvenuta l’8 settembre, potrà essere lontana nel tempo di oltre tre mesi, ma le commemorazioni dedicate alla sua memoria non sono ancora finite.

Pochi giorni fa il nuovo Re, Carlo III, ha confermato come intendesse conservare tutte le tradizioni natalizie a cui tanto teneva la madre, come la Messa del 25 dicembre e il banchetto a Sandringham il giorno della Vigilia. Pochi giorni fa, invece, la principessa del Galles è stata incaricata di onorare la memoria della regina Elisabetta piantando un albero di ciliegio all’interno del Dean’s Yard dell’Abbazia di Westminster come iniziativa organizzata per il Giubileo di Platino di Elisabetta II, che Carlo ha voluto estendere fino a marzo 2023.

Il valore simbolico del gesto sta proprio nell’albero, la cui vita è molto più longeva di quella umana, come altrettanto lunga sarà la memoria della celebre e amata regina. Un gesto che potrà essere ricordato dai figli di Kate Middleton e William – George, Charlotte e Louis – i quali un giorno potranno guardare il maestoso albero di ciliegio e ammirare ciò che la madre ha piantato in onore della loro bisnonna. Per una volta abbiamo visto la posata erede al trono, con un’insolita pala, zappare la terra per fare posto a un giovane albero di ciliegio che nella stagione estiva regalerà dei magnifici fiori. D’altra parte si sa, la regina era una grande appassionata di giardinaggio e sempre in compagnia della nuora aveva fatto di recente visita al celebre Chelsea Flower Show a Londra.

Il look pratico e raffinato di Kate

Il look che Kate ha scelto per l’occasione, seppur pratico, ha mostrato ancora una volta come la principessa del Galles tenga molto a farsi vedere elegante in ogni occasione. Per l’evenienza ha deciso di optare per un dolcevita e una maxi gonna verde scuro (di Iris & Ink) abbinati a degli stivali di camoscio blu con tacco. Per completare l’abbinamento raffinato, la futura erede al trono ha scelto di optare per un lungo cappotto in stile militare con doppiopetto in tartan blu e verde. I più attenti avranno anche notato come questo delizioso soprabito sia stato già protagonista di un look precedente della Middleton, per l’esattezza nel 2021 in un video per celebrare i 100 anni della Royal British Legion. Lo squisito cappotto con i bottoni oro è di Holland Cooper e per chi fosse intenzionato ad acquistarlo, il prezzo sul cartellino è di 857 euro.