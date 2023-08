Qual è la borsa più economica di Dior? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Quanto costa la borsa più economica di Dior? Prezzo e modelli

Dior è sicuramente tra i brand di alta moda più amati e conosciuti al mondo, non solo per quanto riguarda i vestiti ma anche per quanto riguarda gli accessori, in particolare le bose. Sono tante le borse firmate Dior, ma qual è la più economica? La borsa Dior più economica è la borsa mini Dior Book Tote, che costa 1.900 euro. Le dimensioni di questa borsa sono 22,5 x 15 x 6 cm ed è ricamata con il motivo Dior Oblique blu, il classico simbolo della Maison. Questa borsa è disponibile anche in altri formati:

Dior Book Tote piccola : le dimensioni di questa borsa sono 26,5 x 21 x 14 cm, pensata quindi per contenere tutto l’indispensabile. Questa borsa è impreziosita dalla firma Christian Dior Paris sula davanti e può essere portata a mano. È disponibili in due colori differenti, o ricamata con il motivo Dior Oblique écru e blu, oppure ricamata con il motivo Toile De Jouy Reverse blu e bianco. Il costo della Book Tote piccola è di 2.600 euro .

Dior Book Tote media : le dimensioni di questa borsa sono 36 x 27,5 x 16,5, può contenete anche un pc portatile da 16 pollici e può essere portata a mano o a spalla. Disponibile in diversi colori, il costo della Dior Book Tote media è di 2.700 euro .

Dior Book Tote grande: le dimensioni di questa borsa sono 42 x 35 x 18,5 cm, è quindi di grandi dimensioni e può essere portata a spalla o a mano. Disponibile in diversi colori, il prezzo della Dior Book Tote grande va dai 2.800 euro ai 3.000 euro.

Come abbinare la Dior Book Tote?

La Dior Book Tote è stata presentata per la prima volta nel 2018 da Maria Grazia Chiuri e nel giro di poco tempo è diventata una borsa iconica, tra le più acquistate e desiderate dalle donne. Merito della forma, della capienza e del tessuto con la quale è realizzata. Inoltre è una borsa che si adatta perfettamente a tutte le stagioni e a tantissime occasioni. Tante le celebrities che in questi anni hanno sfoggiato la propria Dior Book Tote, come ad esempio Jennifer Lopez che, durante la luna di miele a Parigi con Ben Affleck ha sfoggiato la Dior Book Tote nel formato grande. Jessica Alba, Karlie Kloss sono solo due delle altre star che hanno sfoggiato l’iconica borsa firmata Dior. Ma, come abbinare questa borsa? Le star optano innanzitutto per portare la Dior Book Tote (media o grande) a spalla invece che a mano. Questa borsa è perfetta abbinata a una camicia a righe maschile, una maglietta bianca e un paio di jeans. Oppure abbinata a un vestito maxi durante la stagione estiva. La Dior Book Tote è davvero una borsa meravigliosa che non può non passare inosservata, il prezzo è proibitivo per tante di noi ma sognare alla fine non costa nulla.