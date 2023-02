Quanto costa la borsa Dior di Angelina Jolie? Il prezzo

Angelina Jolie sceglie Parigi per un viaggio dedicato a se stessa: passeggiate, giornate di shopping, ammirazione del paesaggio attorno e, ovviamente, uno stile da invidiare. L’attrice, da sempre icona di bellezza e di eleganza, è stata immortalata in una mise che non è passata inosservata.

A catturare il flash dei riflettori, infatti, c’è la borsa Dior, sempre perfetta.

Angelina Jolie e Dior, un amore infinito

Angelina Jolie a Parigi è un’immagine che fa pensare a un paio di parole: charm ed eleganza. L’attrice, infatti, in viaggio nella capitale francese per diletto e benessere personale, non ha voluto rinunciare allo stile elegante e minimal, tipico della sua personalità.

I riflettori l’hanno immortalata in una delle sue uscite e l’outfit ha colpito tutti.

L’attrice, infatti, ha abbagliato i vari flash con un outfit minimal ma di grande impatto estetico. Lungo cappotto nero con bottoni metallici dorati posti sia sul davanti, sia sui polsini del capospalla, abito color panna appena intravisto, grandi occhiali da sole, décolleté in pelle nera e infine lei, la borsa Dior. È proprio questa ad avere fatto da padrona dell’intera scena: il modello scelto da Jolie è la Lady Dior 95.22, appartenente alla collezione Autunno-Inverno 2022-2023: perfetta, elegante, lineare e in grandissima tendenza.

Angelina Jolie si dimostra ancora una volta regina di stile e grande conoscitrice di moda e di tendenze di stagione.

La Lady Dior 95.22 è un modello bianco latte, perfetto per l’outfit scelto dall’attrice. In pelle, total white ma con dettagli dorati (parte dei manici e inserti) e dalla trama tipicamente trapuntata, la borsa Dior è un pezzo d’arte, oltre che di alta moda. A completare l’eleganza del modello, i vari charms-lettera che, uniti, vanno a comporre il nome della maison francese.

Un look all’apparenza così semplice, ma impossibile da non notare: Angelina Jolie, per quanto ami la semplicità, non potrà mai passare inosservata. Il suo stile e la sua sempre impeccabile scelta di abbinamenti farà sempre innamorare chiunque.

A maggior ragione in questo caso quando, in procinto di visitare la Guerlain Boutique sugli Champs Elysées, si è presentata con un outfit degno di nota e con una borsa che, ormai lo sappiamo, è simbolo di lussuosa eleganza.

Il prezzo della Lady Dior 95.22 scelta da Angelina Jolie

Navigando sul sito ufficiale del brand francese, si nota un’ampia sezione dedicata alle borse, tra cui spicca, ovviamente, anche il modello scelto da Angelina Jolie. Disponibile in più colorazioni e grandezze, la Lady Dior ha un prezzo variabile. Esso, infatti, può andare dai 4.900 € ai 5.300 €, a seconda del modello selezionato.

Come abbinare la Lady Dior 95.22 di Angelina Jolie

Potrà sembrare scontato, ma la borsa scelta da Angelina Jolie nel suo tour parigino è abbinabile a qualsiasi outfit. C’è chi punta più sull’eleganza e c’è chi, invece, vuole smorzare il tutto adattando la Lady Dior a un look più casual-chic. Sì a pantaloni eleganti dal taglio maschile, ma sì anche a jeans e giacca oversize: la Lady Dior non vi deluderà mai.

Le possibilità sono numerose; essendo un modello pulito (per quanto dia nell’occhio), risulta molto semplice trovare i giusti abbinamenti. Ricordate, con quella addosso catturerete gli sguardi anche più lontani: una Lady Dior colpisce, una Lady Dior è per sempre.