Scopriamo quanto costa la borsa più economica di Gucci, quali sono i modelli più accessibili e i loro prezzi. Un elenco di borse del marchio al di sotto dei 1000 euro, per risparmiare anche quando si tratta di lusso.

La borsa più economica di Gucci: modelli sotto i 1000 euro

Le borse Gucci sono particolarmente amate, ma essendo un brand di lusso non tutti si possono permettere di sfoggiarne una. Sono le It Bag per eccellenza, che spopolano al braccio di influencer e dominano i trend di Instagram e TikTok. Sono borse davvero molto desiderate ed è difficile non innamorarsene al primo sguardo, perché sono sempre molto belle, oltre che estremamente alla moda. Tutti i modelli di borse Gucci tendono a sfiorare la cifra di 1000 euro, ma ne esistono diversi modelli al di sotto di questa cifra, non particolarmente economici, ma sicuramente più accessibili di altri. La maggior parte delle donne che hanno un lavoro normale e uno stile di vita normale non può permettersi una borsa di Gucci, ma questo non significa che devono per forza rinunciare al loro sogno di averne una.

Come riportato da Stylight, esistono diversi modelli di borse Gucci che hanno un costo al di sotto dei 1000 euro e che potrebbero essere acquistate anche dalle donne che solitamente non amano spendere così tanto per un capo di abbigliamento o un accessorio. Sicuramente in questa lista non si troveranno le borse più gettonate del marchio, quelle davvero iconiche, come la Gucci Bamboo o la Jackie, ma è possibile trovare alcuni modelli, solitamente mini e micro, che potrebbero soddisfare molte esigenze. Si parte dalla borsa a tracolla Marmont, che ha un costo tra gli 800 e i 1000 euro, per poi passare al Secchiello GG Marmont Mini, che ha un costo tra i 900 e i 1.500 euro, e di conseguenza è leggermente più cara rispetto alle altre. Iniziando a scendere con i prezzi, troviamo le Dionysus, che possono costare tra gli 800 e i 900 euro, e i marsupi, che hanno lo stesso costo. Scendendo di prezzo si possono trovare le borse Ohidia, con un costo tra i 600 e i 900 euro, e le borse shopping, con un prezzo che oscilla tra i 500 euro. Ancora più economiche le borse a tracolla Shelly, che possono costare anche tra i 300 e i 600 euro.



La borsa più economica di Gucci: il prezzo rimane sempre molto alto

Comprare una borsa firmata Gucci è il sogno di molte donne, ma non tutte possono permetterselo. I modelli di questo marchio sono tutti bellissimi e di grande qualità, ma bisogna prendere in considerazione diversi aspetti e puntare soprattutto alle mini bag se si vuole risparmiare. Se si spendono tanti soldi, ed è evidente che sia così perché i prezzi sono tutti molto alti, bisogna almeno essere sicuri che sia il giusto investimento. Questo significa che dovete acquistare una borsa facile da abbinare, versatile, di moda, facile da portare e che riesca ad adattarsi a più look possibili. Sul web, in base alle esperienze di chi ama le borse Gucci, quella che riesce a soddisfare completamente tutte le esigenze sembra essere il modello Soho, lanciata nel 2014, vista al braccio di molte influencer e celebrità, e diventata una borsa davvero iconica. Secondo le esperienze sul web si tratta dell’investimento Gucci più adatto per quanto riguarda qualità prezzo, ma è opportuno sottolineare che, a differenza dei modelli elencati prima, il costo di questa borsa è molto alto, nonostante costi meno di molti altri modelli. Probabilmente per riuscire a risparmiare davvero bisogna valutare anche di comprare dei modelli usati, cercando di adattarsi alle caratteristiche, anche se non soddisfano completamente i propri desideri. Le borse Gucci non sono facilmente accessibili, ma è anche vero che sono tra le più belle e amate di sempre.