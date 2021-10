Quali sono le sneakers femminili più amate?

Le donne impazziscono per le scarpe e questa non è certo una novità. La particolarità da sottolineare è che negli ultimi anni, grazie all’esplosione dello stile streetwear, il gentil sesso sta mostrando una particolare predilezione per le sneakers, scarpe dall’animo sportivo che però all’occorrenza sanno adattarsi perfettamente anche ad outfit più formali. Inoltre, oltre che belle, sono anche straordinariamente comode: cosa chiedere di più?

La trasversalità è proprio una delle caratteristiche principali che hanno reso le sneakers una delle calzature più apprezzate ed amate dalle donne. Sportive, eleganti, briose, colorate, alla moda o dal romantico fascino vintage: ce n’è davvero per tutti i gusti e allora diamo uno sguardo alle sneakers più gettonate del momento nel mondo femminile!

Converse Star Pro OX 90S, semplici e colorate

Tra i modelli più eclettici e briosi ci sono le Star Pro OX 90S, disponibili in varie colorazioni per abbinarsi a vari outfit. Si presentano con una linea semplice ma allo stesso tempo originale. Si possono indossare per lo shopping con le amiche, o anche per un’uscita serale sfoggiando un look sbarazzino che non rinuncia allo stile. Sono inoltre comodissime, quindi garantiscono una camminata confortevole donando quel pizzico di estro per le donne creative anche nel look.

Dal design sobrio e raffinato, queste sneakers si caratterizzano per una notevole resistenza, un’eccellente protezione dagli urti ed una notevole ammortizzazione. Non a caso questi modelli nacquero inizialmente per gli skaters, infatti assecondavano i movimenti del piede senza forzature. I nuovi modelli si ispirano a quelli del passato e hanno nel comfort e nella praticità i loro principali punti di forza.

Adidas Superstar, le scarpe vintage che non invecchiano mai

Direttamente dagli anni ’70 arrivano le Adidas Superstar, modelli intramontabili che hanno attraversato diverse epoche fino ad arrivare ai giorni nostri. Un modello evergreen e rinomato ideale per impreziosire ogni look, ricercatissimo anche dai collezionisti.

Nascono come scarpe sportive, infatti venivano utilizzate dai giocatori NBA. Col tempo hanno saputo cambiare pelle, risultando la scelta perfetta anche per outfit quotidiani da sfoggiare in ogni occasione. Sono disponibili diversi modelli per adattarsi ad ogni preferenza stilistica. Ci sono i modelli con le classiche strisce delle Adidas, nere o colorate, per personalizzare il proprio look. E poi ci sono le Superstar con chiusura a velcro per chi ama il massimo comfort ma sempre con un tocco di stile.

Nike Blazer, le scarpe adatte ad ogni occasione

Anche le Nike Blazer hanno uno spirito sportivo, essendo nate fondamentalmente nel basket per poi espandersi nel mondo del running e dello skate. Queste scarpe hanno il profilo medio ed arrivano a coprire la caviglia, quindi vanno indossate con jeans cropped con gli orli tagliati per poter sfoggiarle in tutta la loro bellezza.

Il loro design viene esaltato ulteriormente se usate in abbinamento con pantaloni slim fit stretti al fondo, ma anche con jeans, leggins, pantaloni sportivi e pantaloni chino skinny. Sanno adattarsi alle varie circostanze, sposandosi con un outfit sportivo o raffinato a seconda delle preferenze.

Vans Sk8-Hi, le sneakers che hanno rivoluzionato il look femminile

Sempre dal passato arrivano le leggendarie Vans Sk8-Hi, presentate nel lontano 1978 e caratterizzate dall’iconica banda laterale di Vans. Dotate di punta rinforzata, collo imbottito di supporto e suola waffle in gomma queste scarpe rappresentarono a suo tempo una vera rivoluzione nel mondo delle calzature.

Oggi sono disponibili modelli originali che esaltano lo spirito sportivo, e non solo, di ogni donna. Ci sono sneakers adatte per il tempo libero e le uscite con le amiche ed altre perfette anche per una comoda giornata al lavoro. La scelta ideale per la donna moderna che può sfoggiare outfit diversi in ogni circostanza.