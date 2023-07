Quali sono i sex toys più amati dalle donne

Non stupisce che sempre più donne, a qualsiasi latitudine, ricorrano all’utilizzo dei sex-toys per una maggior consapevolezza e conoscenza di sé stesse. Scopriamo di più

L’importanza di una vita intima stimolante ed appagante è testimoniata da numerosi studi medici e scientifici, grazie ai quali, ormai da svariati lustri, è stato sancito quanto sia fondamentale per qualsiasi persona durante la sua esistenza. Riuscire a vivere una sessualità piena ed appagante, di conseguenza, è un obiettivo prioritario per la maggior delle donne in ogni angolo del mondo.

Esistono svariati modi per vivere pienamente la propria intimità. Certo, il rapporto di coppia resta il più emozionante, adrenalinico, in grado di regalare sensazioni intense ed uniche. Ma per conoscere meglio il proprio corpo, l’autoerotismo resta una straordinaria arma a disposizione di ciascuna di noi. Non stupisce, di conseguenza, che sempre più donne, a qualsiasi latitudine, ricorrano all’utilizzo dei sex-toys per una maggior consapevolezza e conoscenza di sé stesse.

Sex toys fai da te, l’ultima tendenza nel mondo femminile

In una società finalmente matura e scevra di qualsivoglia pregiudizio, il loro utilizzo non è più un tabù: quante di noi non ne hanno parlato, perlomeno una volta, con una propria amica? Prima di parlarne di quelli maggiormente utilizzati, poniamo l’accento in merito ad un nuovo trend che trova grande appeal nel mondo femminile, come dimostra questo articolo apparso su lovemysenses le migliori idee per un vibratore fai da te.

Parliamo, per quanto ovvio, di soluzioni low cost, che sono in grado, tuttavia, di regalare piacere quasi quanto i tradizionali vibratori acquistabili online. Anzi, secondo alcune donne forniscono il medesimo piacere se utilizzati in modo corretto: dal cellulare ai classici frutti sostitutivi dei dildo, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ed alcune idee, credeteci, vi lasceranno a bocca aperta per la loro effettiva efficienza nel donare piacere.

Rabbit, il vibratore più amato dal mondo femminile

Tra i classici sex-toys, invece, quello più amato delle donne resta, senza alcun dubbio, il rabbit, che risulta, tutt’oggi, il più venduto al mondo. Il nome di questo sex-toys deriva dalla forte somiglianza dello stesso con un coniglio, che fornisce un doppio intenso piacere alle donne che lo utilizzano.

La curva del rabbit consente di poter raggiungere il famoso “Punto G”, da molte ritenute una sorta di “chimera” da poter ottenere nel rapporto col proprio partner, mentre le piccole antenne favoriscono il piacere clitorideo, ancor più soddisfacente se accompagnato da quello vaginale.

Nella classifica dei sex-toys dei sexyshop online, i rabbit risultano sempre i più venduti e, solitamente, vengono messi in bella evidenza in homepage. Al secondo posto, invece, si trovano i dildo vaginali, che richiedono una sorta di manutenzione più semplice rispetto ad un vibratore. Alcune donne, oltretutto, dichiarano di ottenere maggior piacere con un classico dildo rispetto al vibratore.

I motivi dietro al successo di dildo e anal toys

I dildo vengono scelti anche per motivi economici perché – non di rado – hanno un costo inferiore, ma riescono comunque a fornire appagamento intimo alle donne che lo utilizzano. Scendendo maggiormente nel dettaglio, non si può far altro che notare come sia cresciuto significativamente l’acquisto di anal toys, ad ulteriore testimonianza di quanto sia forte il desiderio di sperimentare ogni sfaccettatura della sfera intima nella maggior parte delle donne.

L’utilizzo degli anal toys conferma, pienamente, quanto i sex-toys siano estremamente utili per conoscere meglio il proprio corpo: non è detto, infatti, che questa componente della propria vita sessuale non sia gradevole o provochi “dolore”. Il loro utilizzo, accompagnato dall’utilizzo di lubrificanti specifici, consente di poter comprendere se effettivamente sia una pratica di nostro gradimento, ovvero sia realmente in grado di fornire piacere.

Gli anal toys, al pari di tutti gli altri vibratori e dildo, possono essere utili non solo per il piacere individuale. Moltissime coppie, infatti, li utilizzano come stuzzicante variante durante il rapporto, rendendolo certamente più stimolante, divertente e piacevole, aiutando, in molti casi, ad allontanare un problema atavico di molte coppie di lunga durata: la stancante routine.