Qual è il piatto preferito di Zucchero Fornaciari?

Zucchero Fornaciari è sicuramente uno dei cantanti più noti e amati nel nostro Paese e non solo ma, qual è il suo piatto preferito? Nel corso di una recente intervista alla “Gazzetta dello Sport“, il cantautore emiliano ha risposto che il il suo piatto preferito è lo gnocco con la mortadella, ma che siccome non può vivere solamente di quello gli piace anche la pasta e il risotto di zucca con l’aceto balsamico.

Gnocchi con la mortadella: la ricetta

Come abbiamo appena visto gli gnocchi con la mortadella sono il piatto preferito dal cantautore emiliano Zucchero Fornaciari. Se vi è venuta voglia di provare questo piatto, ecco di seguito la ricetta per realizzarli. Innanzitutto vediamo prima di tutto quali sono gli ingredienti che servono:

200 g di mortadella

350 g di pane in cassetta

1/2 l di latte

2 uova

Farina

30 g di formaggio grattugiato

un ciuffo di prezzemolo tritato

sale q.b.

pepe q.b.

80 g di burro

6 foglie di salvia

La ricetta per preparare i gnocchi con la mortadella è abbastanza semplice. Prima di tutto bisogna ammorbidire la mollica di pane nel latte, dopo di che strizzatela e unitela alla mortadella che avete precedentemente tritato. Il tutto va insaporito con il prezzemolo, sale, pepe, il formaggio grattugiato e le uova. Aggiungete poi la farina necessaria per riuscire a mescolare e amalgamare il tutto, al fine di ottenere un impasto compatto. Una volta che l’impasto è pronto, formate dei lunghi rotolini spessi un centimetro e poi tagliateli a gnocchetti e passateli nella farina. Portate l’acqua a bollare per far lessare gli gnocchi e, mano a mano che salgono a gallo, toglieteli con la paletta bucata. Intanto, in un tegame fate sciogliere il burro e poi uniteci le foglie di salvia. Mettete gli gnocchi nei piatti e versateci sopra il burro sciolto con la salvia, al fine di insaporire il tutto ed ecco che i vostro gnocchi con la mortadella sono pronti per essere mangiati!

Gli gnocchi con la mortadella, volendo si possono preparare anche i altri modi, ad esempio con l’aggiunta dei pistacchi. In questo caso gli ingredienti che servono sono:

1kg di gnocchi

130 g di mortadella tagliata a cubetti

50 g di pistacchi tritati grossolanamente

50 g di parmigiano grattugiato

30 g di burro

pepe

sale

Portare l’acqua ad ebollizione poi cuocere i gnocchi, nel frattempo far sciogliere il burro in una padella capiente e poi fate soffriggere la mortadella. Dopo di che aggiungete il parmigiano, sale, pepe e 6 cucchiai dell’acqua di cottura degli gnocchi. Una volta che gli gnocchi vengono a galla, scolateli e versateli nella padella. Mescolate per bene e poi distribuite il tutto nei piatti. Infine versate una spolveratina di pistacchi grattugiati su ogni piatto.

