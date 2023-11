Qual è il piatto preferito di Ariana Grande? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Qual è il cibo preferito di Ariana Grande?

Ariana Grande conduce uno stile di vita molto sano, oltre a tanta attività fisica, la cantautrice statunitense è vegana, quindi non mangia né carne né pesce, né alimenti di derivazione animale. I piatti che mangia sono principalmente a base di verdure, soprattutto le patate, cibi integrati e tofu. Possiamo dire che la maggior parte della dieta di Ariana Grande è rappresentata dalla cucina giapponese, la cantautrice segue in pratica la dieta macrobiotica giapponese. Ariana Grande ama soprattutto il daikon e i fagioli adzuki. Ariana ha dichiarato di non mangiare cibo italiano molto spesso perché appunto è vegana ed essendo cresciuta a carne e formaggio adesso evita quel tipo di alimenti. Il suo cibo preferito sono però le fragole, Ariana ne va proprio matta: “da quando ho memoria, mangiavo almeno cinque fragole al giorno. Questo è il mio cibo preferito!” Ariana ama anche tutti i frutti di bosco, in particolare i mirtilli. La cantautrice consuma spesso anche mandorle e anacardi.

La ricetta della crostata di fragole fresche

Le fragole sono quindi il cibo preferito dalla cantautrice statunitense Ariana Grande. Ma vediamo adesso insieme una delle ricette più gustose, ovvero la crostata di fragole. Le crostate alla frutta fresca sono infatti uno di quei dolci che piacciono a tutti, oltre che essere molto belle da vedere, perfette quindi per un compleanno o per una occasione speciale. Innanzitutto vediamo gli ingredienti che occorrono:

Per la frolla:

200 gr di farina 00

100 gr di zucchero

100 gr di burro

1 uovo

Scorza di 1 limone

Per la crema pasticcera:

300 ml di latte intero

3 tuorli d’uovo

75 gr di zucchero

75 gr di amido di mais (maizena)

Per decorare

300 gr di fragole fresche

Per prima cosa bisogna preparare la pasta frolla, lavorando prima lo zucchero e il burro insieme fino a ottenere un composto omogeneo. Dopo di che si può aggiungere l’uovo per poi amalgamare per bene. Infine aggiungete la farina e la scorza di limone grattugiata. Una volta ottenuta una pasta morbida, formate una palla e lasciatela riposare per 30 minuti in frigo e avvolta nella pellicola. Mentre la pasta frolla è in frigo potete preparare la crema pasticcera. Per prima cosa bisogna montare i tuorli d’uovo e lo zucchero con un una frusta, aggiungendo poi la maizena. Mescolate bene il tutto e, in una casseruola, portare il latte a ebollizione. Versate un pò di latte nel composto, mescolando poi con la frusta. Dopo di che rimettete il latte sul fuoco e versateci dentro tutto il composto. Mescolate a fuoco medio fino a quando la crema non sarà pronta. Quando la crema diventa fredda potete trasferirla in un contenitore basso e poi mettetela in frigorifero coperta dalla pellicola. Prendete la frolla e stendetela sul tavolo infarinato e con il mattarello dovete ottenere uno spessore di 3-4 cm. Trasferitela poi in uno stampo per crostate precedentemente imburrato e infarinato. Ponete poi lo stampo in frigorifero per mezz’ora, dopo di che potete cuocerla in forno a 180 gradi per 25 minuti. Una volta cotta lasciatela raffreddare poi, una volta fredda, potete aggiungere prima la crema pasticcera e poi le fragole come decorazione.

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Qual è il piatto preferito di Rosi Chin? La ricetta irrinunciabile per la queen del sushi

Questo è il cibo preferito da Vladimir Putin e dovresti assaggiarlo anche tu