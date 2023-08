Qual è il piatto preferito da Elisabetta Canalis? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Qual è il piatto preferito da Elisabetta Canalis? La ricetta per cui va pazza

L’attrice, showgirl ed ex velina di “Striscia la Notizia” Elisabetta Canalis segue un’alimentazione sana, oltre a praticare vari sport per tenersi sempre in forma. Ma, qual è il piatto preferito da Elisabetta Canalis? Il suo piatto preferito è il pollo alla piastra, piatto che l’ex velina ama consumare anche perché ricco di proteine e molto salutare. La ricetta di questo piatto è divenuta virale nel corso degli anni, anzi l’attrice sarda è stata anche bonariamente presa in giro per il suo exploit culinario: “prendete una fetta di pollo e mettetela su una piastra o su una padella ben calda. Quando il colore della carne diventa bianco, allora la pietanza è pronta”. Questa era la ricetta di Elisabetta Canalis che era stata pubblicata sul settimanale “Diva e Donna“. Per tanti anni Elisabetta Canalis non ha commentato le varie battute e prese in giro circa la sua ricetta, qualche anno fa invece ha voluto rispondere a una sua fan che le aveva scritto “Elisabetta, potevi preparare il tuo famoso pollo alla piastra… Secondo me facevi un figurone”. L’ex velina ha così replicato al commento: “non mi hanno mai chiesto una ricetta, altrimenti avrei proposto una pasta ai frutti di mare…più dignitosa”. A ogni modo perché non provare comunque a preparare il pollo alla piastra “alla Canalis”? Se è buono, alla fine, poco importa se la ricetta sia semplice oppure no.

La dieta di Elisabetta Canalis: cosa mangia l’ex velina per essere così in forma?

Elisabetta Canalis è ormai alla soglia dei 45 anni, ma nonostante ciò il suo fisico rimane scolpito, da fare invidia a chiunque. Il segreto, oltre a tanto sport, fondamentale per mantenersi giovani e in forma, l’ex velina segue un’alimentazione sana. Oltre al pollo alla piastra che, come detto precedentemente, ama in particolare modo, ogni tanto si concede anche dei biscotti, ma nel complesso la sua alimentazione è molto rigorosa. La sua dieta è equilibrata e bilanciata e ricca di proteine. Elisabetta Canalis è intollerante al glutine, quindi la sua dieta è per forza di cose gluten free. I pasti che mangia solitamente sono carne bianca e pesce e riso thai, di cui è davvero super golosa. Inoltre ama prepararsi dei frullati di frutta e di verdura, i cosiddetti smoothie. Elisabetta non rinuncia al cioccolato, ma sempre in quantità moderata. Oltre quindi a seguire una sana alimentazione, Elisabetta Canalis fa anche molto sport, infatti è una grande appassionata di fitness, e ama tantissimo anche andare a fare surf a Los Angeles, dove l’ex velina vive da diversi anni. Infatti, nonostante la separazione dal marito Brian Perry, dal quale ha avuto una figlia, Skyler Eva, Elisabetta Canalis è comunque rimasta a vivere a Los Angeles e ha da poco mostrato ai sui follower su Instagram la nuova casa. Da poco inoltre la showgirl sarda ha un nuovo compagno, ovvero il campione di kickboxing Gerogian Cimpeanu.