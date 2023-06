L’ex velina di Sassari Elisabetta Canalis ha partecipato alla sfilata di LuisaViaRoma e British Vogue, tenutasi a Firenze il 14 giugno 2023. Per l’occasione la showgirl ha sfoggiato una tuta over nera tagliata sensualmente sotto il seno. L’outfit è risultato perfetto e molto femminile ed Elisabetta Canalis stupenda come sempre. Vediamo più nel dettaglio il look dell’ex velina.

Moda, Elisabetta Canalis sfoggia una tuta over alla sfilata di Firenze: il prezzo

La bella Firenze sta accogliendo proprio nel mese di giugno 2023 numerosi eventi fashion e la moda è al centro dell’attenzione nella città. Il 14 giugno 2023, infatti, a Piazzale Michelangelo si è tenuta la sfilata Runway Icons, evento nata dall’idea di LuisaViaRoma in collaborazione con British Vogue ed Edward Enninful. Tra le celebrità che hanno preso parte all’iconica sfilata c’è stata anche Elisabetta Canalis, che per l’occasione si è presentata con un look decisamente sensuale.

Canalis ha sfoggiato una tuta total black firmata Jacquemus: lunga, di raso e con taglio sotto il seno, il look della showgirl è apparso subito uno dei più sensuali e accattivanti della serata.

Guardandola a primo acchito, la tuta di Jacquemus indossata da Elisabetta Canalis sembra in realtà un abito lungo. In realtà, però, non è nient’altro che un pantalone extra oversize cucito su un bustier tagliato sotto il seno. La tuta over si allaccia dietro al collo con l’uso di due laccetti e lascia la schiena completamente scoperta.

Andando a dare uno sguardo al sito ufficiale del brand, è difficile riuscire a scorgere il modello esatto indossato da Canalis, ma trattandosi di un brand particolarmente famoso e ricercato, è facile pensare che il prezzo della tuta oversize in raso nero possa raggiungere cifre molto alte; non meno di 600€, si intende.

Moda, Elisabetta Canalis sfoggia una tuta over alla sfilata di Firenze: come abbinarla al meglio

Elisabetta Canalis ha voluto spingere sul suo lato più femminile e sensuale: messi da parte gli outfit casual-street da lei particolarmente amati, l’ex velina ha scelto per l’evento fashion qualcosa di molto più sexy ed elegante. Alla tuta Jacquemus in raso, oversize e tagliata sotto il seno, Canalis ha abbinato una micro-bag dorata effetto metallizzato e un paio di sandali di raso color cipria con tacco altissimo. Come gioielli uno stupendo paio di orecchini di perle a dare luce al viso. Anche sul beauty-look niente da dire: Elisabetta Canalis ha lasciato i capelli sciolti leggermente mossi e ha puntato su un make-up semplice ma altrettanto luminoso.

La tuta oversize della showgirl si abbina a più contesti: pensata sia per una cena romantica, sia per una serata tra amiche, la tuta overszie è versatile, romantica e allo stesso tempo molto sexy. I dettagli sotto il seno, infatti conferiscono alla silhouette quel pizzico di vedo-non vedo che stimola fascino ed eleganza. Sia che abbiate un evento più formale, sia che abbiate una cena d’amore o una cena sulla spiaggia, la tuta di Jacquemus scelta da Elisabetta Canalis vi regalerà un effetto straordinario. Ai piedi scegliete una calzatura adatta al contesto: sì a sandali altissimi, ma sì anche a modelli flat e più comodi. Se in contrasto, tanto meglio, così come gli accessori. Essendo nera e molto fluida, la tuta richiede qualcosa che spezzi la continuità del colore, quindi divertitevi a trovare gli accessori perfetti per splendere tutta la notte.