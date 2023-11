Quale potrebbe mai essere il piatto preferito di Rosy Chin? Scopriamo qual è il cibo che fa impazzire la regina del sushi. E se siete curiose di assaggiarlo, vi insegniamo anche come si prepara! Siete pronte?

Il piatto preferito di Rosy Chin rispecchia origini e tradizioni della queen

La bellissima Rosy Chin, diventata famosissima sui social, per via delle squisite ricette che condivide sui suoi account, adora i ravioli cinesi alla piastra, che possono anche essere realizzati direttamente in una grande padella antiaderente. Un piatto sano, saporito, speziato e dall’inequivocabile sapore d’Oriente. Una ricetta che può salvarci la cena, sicuramente, e che può anche farci fare una bellissima figura con amici e parenti ( provare per credere). Ma come si preparano gli squisiti dumplings? Scopriamolo insieme.

La ricetta originale dei ravioli di carne cinesi di Rosy Chin

I ravioli cinesi di carne, chiamati anche jiaozi, sono un piatto tipico della cucina cinese. Sono composti da una pasta sottile e croccante, ripiena di carne macinata, cavolo cappuccio e cipollotto. Possono essere serviti al vapore, alla griglia o fritti.

Ingredienti

Per l’impasto:

250 g di farina 00

115 g di acqua tiepida

1 pizzico di sale

Per il ripieno:

250 g di carne macinata di maiale

80 g di cavolo cappuccio

30 g di cipollotto fresco

40 g di acqua

10 g di vino di riso

2 cucchiaini di salsa di soia chiara

Sale e pepe q.b.

Procedimento

1. Preparazione dell’impasto

Versate la farina in una ciotola e formate una fontana. Aggiungete il sale e versate l’acqua tiepida a filo, iniziando a mescolare con le mani. Impastate fino ad ottenere un panetto liscio e sodo. Coprite con un canovaccio e lasciate riposare per 30 minuti.

2. Preparazione del ripieno

Tagliare finemente il cavolo cappuccio e il cipollotto. In una ciotola, mescolate la carne macinata, il cavolo cappuccio, il cipollotto, l’acqua, il vino di riso, la salsa di soia, il sale e il pepe.

3. Stesura dell’impasto

Dividete l’impasto in 4 parti uguali. Stendete ogni parte con un mattarello in una sfoglia sottile.

4. Farcitura e chiusura dei ravioli

Posizionate una pallina di ripieno al centro di ogni sfoglia. Richiudete i ravioli, sigillando bene i bordi.

5. Cottura

Cuocete i ravioli al vapore per circa 10 minuti. Servite caldi.

Varianti

Per un ripieno più saporito, potete aggiungere al composto della carne macinata:

1 cucchiaio di zenzero grattugiato

1 cucchiaio di aglio tritato

1 cucchiaio di olio di sesamo

Per una versione vegetariana, potete sostituire la carne macinata con:

250 g di tofu

250 g di verdure a scelta, come carote, zucchine, funghi, ecc.

Per una versione vegana, potete sostituire la salsa di soia con la salsa di soia senza glutine e il vino di riso con il succo di limone.

Consigli

Per ottenere una pasta più elastica, potete aggiungere all’impasto un cucchiaino di olio d’oliva.

Per evitare che i ravioli si aprano in cottura, potete sigillarli bene i bordi.

Se preferite, potete cuocere i ravioli alla griglia o fritti. Sono davvero buoni, ve ne innamorerete!

