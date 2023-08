Scopriamo insieme il piatto preferito del Commissario Montalbano. Un siciliano doc, molto legato alla sua terra e al buon cibo. Ecco 10 ricette di cui non vorrebbe mai fare a meno.

Qual è il piatto preferito dal Commissario Montalbano?

Il Commissario Montalbano, siciliano doc, è molto legato alla sua terra, al mare, e anche al cibo, che per lui ha un’importanza davvero fondamentale. Sedersi a tavola, per il famoso commissario, è un vero e proprio rituale, una tradizione a cui non si può rinunciare. In realtà il Commissario Montalbano non sa cucinare, per cui a prendersi cura del suo palato raffinato c’è la fidata Adelina che ogni giorno gli fa trovare a tavola i piatti più prelibati della tradizione siciliana. Quando mangia fuori, non perde occasione di fiondarsi alla trattoria San Calogero di Vigata o nello splendido belvedere del ristorante Enzo a mare, dove trova sempre cordialità, senso di pace e pietanze davvero eccellenti. Il Commissario Montalbano ha un palato sopraffino e il buon cibo per lui è davvero una vera e propria oasi di pace. Ovviamente le sue pietanze preferite fanno parte della tradizione siciaiana che, come sappiamo, offre delle prelibatezze davvero uniche nel loro genere.

Commissario Montalbano: le 10 ricette preferite

Scopriamo insieme 10 ricette molto amate dal Commissario Montalbano: