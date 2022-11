Pietro Orlandi non ha mai smesso di cercare e di sperare; da quel lontano 22 giugno 1983 il fratello di Emanuela combatte per trovare la verità

Sulla storia di Emanuela Orlandi, la ragazza di 15 anni scomparsa nel lontano giugno 1983, il mistero è ancora oggi completamente aperto, tanto che il 20 ottobre 2022 è uscita su Netflix una docu-serie dedicata, intitolata Vatican Girl.

Tra i protagonisti di questa nuova docu-serie, compare anche Pietro Orlandi, fratello di Emanuela Orlandi, il quale in tutti questi anni non ha mai smesso di ricercare la verità sulla sorella: scopriamo qualcosa in più su di lui e sulla sua vita.

Chi è Pietro Orlandi?

Pietro Orlandi è il fratello maggiore di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana misteriosamente scomparsa nel giugno 1983 e protagonista assoluta di uno dei casi di cronaca più discussi della storia italiana.

Nonostante Pietro Orlandi sia presenti sui social (Facebook e Instagram in particolare), non sono disponibili le informazioni “di base” sulla sua data e anno di nascita, perciò non è possibile renderne nota l’età. Sicuramente Orlandi è nato a Roma e ha vissuto gran parte della sua vita a Città del Vaticano, dove il padre lavorava proprio come funzionario della città-stato nel centro della capitale.

Come racconta la storia, la vita di Pietro Orlandi e della sua famiglia è cambiata letteralmente quel 22 giugno 1983, dopo che sua sorella Emanuela Orlandi è scomparsa senza motivo e senza lasciare alcuna traccia di sé. In seguito al misterioso fatto, Pietro Orlandi non si è mai dato per vinto: nel corso degli anni, infatti, egli ha continuato a dedicare anima e corpo per riuscire a fare chiarezza sulla vicenda e per trovare la verità sulla scomparsa di sua sorella.

La vicenda di cronaca è stata per lui un duro colpo da accettare, tanto che nel 2012 decide di pubblicare un libro dedicato proprio alla sorella scomparsa intitolato Mia sorella Emanuela. Sequestro Orlandi: voglio tutta la verità.

Sulla piattaforma Sky Pietro Orlandi ha anche condotto il programma Scomparsi ed è stato intervistato più e più volte, fino a entrare d’ufficio nel “cast” della nuova docu-serie Netflix Vatican girl, dedicata proprio al caso Orlandi.

Sapevate che Pietro Orlandi è stata l’ultima persona ad avere visto la sorella prima che uscisse di casa? Forse, anche tale dettaglio, ha pesato notevolmente nella coscienza di Orlandi, soprattutto nello scorrere degli anni.

La vita privata di Pietro Orlandi

Sulla vita privata di Pietro Orlandi non si hanno particolari informazioni. È sposato con Patrizia Marinucci, con la quale ha avuto tre figlie: Rebecca, Elettra e Salomé, vincitrici anche del talent Fiat Music. Appassionate di musica, infatti, le tre ragazze hanno anche partecipato alle selezioni per Sanremo Giovani con il loro gruppo Coraline, senza però riuscire a superarle.

Pietro però non è l’unico fratello di Emanuela Orlandi; sono infatti altre tre le sorelle facenti parte della famiglia.

Pietro Orlandi è solito utilizzare i suoi social per cercare di trovare la verità sul caso della sorella scomparsa e ogni giorno si batte anche online per sensibilizzare gli utenti che lo seguono in merito al terribile caso di cronaca che ha colpito lui e tutta la sua famiglia. Il suo profilo Instagram, infatti, è abbastanza seguito: sono 4513 le persone che lo seguono, per un totale di 36 post pubblicati, tutti dedicati al caso di sua sorella: la speranza di trovare la verità sarà non svanirà mai.