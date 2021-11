Piastra per capelli: la migliore dell’anno

Avere dei capelli in ordine e lucenti è il desiderio di ogni donna, ma spesso il cambio di stagione e lo stress non aiutano a rendere splendente la capigliatura. Per una chioma ottimale, senza andare dal parrucchiere, la piastra per capelli è lo strumento adatto e facilissimo da usare, oltre che comodo.

Nei prossimi paragrafi vediamo come usarla e su quale modello puntare.

Piastra per capelli

Si tratta di uno degli strumenti maggiormente apprezzati e amati dal sesso femminile dal momento che permette di dare una immagine e un aspetto diverso alla chioma. La piastra per capelli è uno strumento difficile da scegliere e per non sbagliare, quindi evitando di non rovinare i capelli, bisogna fare alcune valutazioni importanti.

Il materiale di rivestimento solitamente è in ceramica, oppure in tormalina e titanio.

I modelli in ceramica sono maggiormente apprezzati perché sono ottimi distributori di calore dal momento che sono in grado di distribuirlo in maniera uniforme e omogenea e non danneggiano le fibre o la struttura del capello. Quindi, è consigliato un modello in questo materiale.

Al momento dell’utilizzo, la temperatura varia anche a seconda del tipo di capello. Per i capelli fragili è consigliata una temperatura tra i 140 e i 220° circa, mentre per una chioma crespa si consiglia una temperatura a un massimo di 200-220°.

Molti modelli di piastra per capelli sono dotati di uno schermo in modo da verificare la temperatura maggiormente adatta per il tipo di capello.

Si consiglia, prima di passare la piastra, di usare uno spray protettivo in modo che non rovini e danneggi i capelli. Sarebbe bene usarla in modo delicato e senza pressare troppo sul capello per non indebolirlo o renderlo fragile.

Piastra per capelli: caratteristiche

Nel corso degli anni, questo strumento ha subito una vera e propria evoluzione andando sempre a cambiare e rinnovare in modo da garantire capelli lisci e splendenti. I materiali e le tecnologie si sono rinnovate in modo da garantire delle prestazioni professionali eccellenti per poter usare la piastra per capelli anche a casa evitando di recarsi presso i saloni di parrucchieri.

I modelli sono vari e si usano, non solo per lisciare i capelli, ma anche per definirli oppure per modellarli e creare dei ricci, boccoli e altre acconciature. Oggi, a differenza del passato, si trovano modelli elettrici che sono progettate in un modo che non rovina o danneggia il capello permettendo di creare in modo rapido degli styling ottimi per ogni occasione.

Uno strumento che liscia o modella i capelli e proprio per queste sue caratteristiche è molto usato da coloro che hanno i capelli crespi, mossi o ricci. Le donne con i capelli lisci possono usarla per eliminare quel fastidioso effetto crespo che tende a crearsi quando piove o vi è umidità. In commercio si trovano piastre dalle temperature basse che cercano di non rovinare il capello.

A prescindere dalla marca, la piastra per capelli non differisce molto da un modello all’altro. Infatti, è formato da una scocca esterna e due superfici riscaldanti che sono in vari materiali, quali la ceramica o la tormalina. La piastra e il manico sono considerate le due parti essenziali, quindi è bene fare attenzione alle dimensioni e al materiale per scegliere quella maggiormente adatta ai propri bisogni.

Piastra per capelli professionale: la migliore

I modelli di piastra per capelli sono diversi, ma la migliore sul mercato è Hair Pro Styler, una piastra dio tipo professionale che permette di avere dei capelli perfetti e una piega ottima in poco tempo. Un modello che si caratterizza per delle piastre innovative e speciali che stirano i capelli in maniera professionale proprio come in un salone di bellezza.

Una piastra che ha due funzioni in uno, dal momento che non solo liscia i capelli, ma li asciuga anche in modo da risparmiare tempo. Uno strumento progettato per il benessere e la salute dei capelli dando loro un aspetto sano e lucente. Protegge i capelli dai danni che solitamente causano le piastre. Usa la tecnologia ionica per bloccare l’umidità e dare lucentezza alla chioma.

Molto facile da usare dal momento che basta premere il pulsante di accensione, scegliere il tipo di temperatura adatto per il proprio capello. In seguito, attendere almeno 30 secondi perché la lucina led cominci a lampeggiare e poi cominciare a usarla. Si consiglia di passarla sui capelli subito dopo averli tamponanti con l’asciugamano in modo delicato.

Ha una doppia funzione di asciugatura e stiratura del capello. Non appena i capelli sono asciutti e stirati come si desidera, spegnere e premere il pulsante.

Una piastra come Hair pro Styler si ordina soltanto sul sito ufficiale del prodotto considerando che è originale ed esclusivo. Bisogna digitare il sito ufficiale, compilare il modulo con le informazioni personali per beneficiare della promozione di una piastra per capelli al costo di 39,90€ invece di 99,90 e se si aggiunge 15 Euro è possibile portare a casa anche il multi specchio led per controllare lo styling della chioma.