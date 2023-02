Piastra a vapore: i modelli migliori per capelli

I capelli sono un punto di forza e di valore per la bellezza del sesso femminile. Per averli sempre lisci e setosi, è possibile affidarsi ai benefici e vantaggi della piastra a vapore che dona una capigliatura ottimale. Vediamo alcuni dei modelli migliori e quale scegliere in base alle esigenze del capello e all’acconciatura che si desidera.

Piastra a vapore

Uno strumento di bellezza che ogni donna dovrebbe avere in casa dal momento che la piastra a vapore permette di avere capelli perfetti in poco tempo e poche mosse. Un accessorio di bellezza che dona una piega liscia e impeccabile senza andare a distruggere la salute e il benessere del cuoio capelluto. Molto delicata sulle fibre capillari e sta ottenendo grande successo.

Con un solo strumento è possibile effettuare vari compiti dal momento che modella, arriccia e liscia il capello senza danneggiarlo o rovinarlo.

Uno strumento dello styling che permette di regolare sia la temperatura che il volume in modo da dare alla propria chioma e al capello un aspetto sano e lucido, oltre che luminoso.

Si adatta poi a ogni tipo di capello, anche a quelli che sono danneggiati o sfibrati in quanto dona ai capelli la giusta nutrizione e idratazione necessaria per averli perfetti come si desidera. Grazie all’azione del vapore di cui questo strumento usufruisce, il capello risulta essere molto più morbido e sano.

Permette un uso semplice e intelligente di questo strumento donando poi una serie di benefici alla capigliatura dal momento che controlla l’effetto crespo idratando e nutrendo il capello. Adatta per i capelli danneggiati poiché la paistra a vapore ricostituisce secchezza alla capigliatura. Dona un capello liscio e lucente.

Piastra a vapore: modelli

I vari modelli di piastra a vapore presenti in commercio tendono a variare in base all’erogazione del vapore. In alcune tipologie è automatica, il che significa che non bisogna premere nessun pulsante, ma il vapore è erogato nel momento in cui si avvicina la piastra alle ciocche. Un modello molto pratico e indicato nei saloni di bellezza perché professionale.

Altri modelli sono dotati di pulsante che è necessario premere al momento dell’accensione per farlo funzionare. Non appena la piastra raggiunge la temperatura desiderata, si attiva e oppure la modalità di attivazione del vapore avviene tra due sensori di contatto da premere. Un modello particolarmente efficiente che eroga vapore solo quando entra a contatto con il capello.

La piastra a vapore varia anche in base alla struttura poiché si trovano tipologie dalla forma arrotondata adatte per creare onde e ricci, ma non per lisciare il capello. Cambia anche il peso dei vari modelli in commercio: si va da un minimo di 650 grammi a un massimo di 900. Un peso non molto ingombrante, ma bisogna valutarlo in caso di un viaggio per capire se portarla con sé.

In commercio sono poi tantissime i modelli di piastre a vapore delle grandi marche che hanno sviluppato nuove tecnologie per sviluppare un prodotto idoneo per la cura e il trattamento della capigliatura. L’Oréal, ma anche Imetec sono alcuni dei brand maggiormente in voga quando si parla di questo accessorio.

Piastra a vapore: Amazon

Un accessorio di bellezza che si trova a ottime offerte sull’e-commerce di Amazon approfittando di promozioni adatte a tutti. Cliccando sulla foto si visualizzano i dettagli del prodotto. Qui sotto la classifica con le migliori tipologie e brand di piastra a vapore che sono tra le più vantaggiose e apprezzate dalle consumatrici con la descrizione di ogni articolo.

1)Babyliss ST595E

Una piastra lisciante in ceramica di colore bianco adatta a ogni capello. Un modello potente con funzione vapore effetto balsamo e piastre molto larghe con pettini integrati. Dotata di ben cinque temperature e di un tappetino termoresistente al calore.

2)L’Oréal Professionel Paris SteamPod 3

Permette di avere capelli morbidi, lisci e setosi per un effetto a lunga durata. Protegge dal calore e dalla brillantezza, indicata per ogni tipologia di capello. Ha una tecnologia molto rapida. Bisogna reogolare la temperatura in base al proprio capello muovendo la piastra in modo lento sulle ciocche di capelli.

3)Remington piastra per capelli

Una piastra lisciante che sfrutta la tecnologia hydracare per una protezione efficace del capello. Evita l’effetto crespo e dotata di serbatoio d’acqua. Il riscaldamento è ultra rapido per essere pronta in poco tempo. Nella confezione è incluso anche l’astuccio e la pompetta per il serbatoio.

