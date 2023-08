Piano cottura induzione: caratteristiche e perché sceglierlo

Con i tempi moderni e sempre tecnologici di oggi, anche il mondo della cucina e della preparazione dei cibi segue questo trend. In molte cucine vi è il piano cottura induzione, un sistema e un fornello che semplifica di molto il lavoro riducendo i tempi. Scopriamo i vari modelli in commercio e quali comprare dal sito di Amazon.

Piano cottura induzione

Negli ultimi anni vi è stata una forte richiesta e domanda per quanto riguarda i piani cottura induzione, molto apprezzati e desiderati da tanti soggetti. Si tratta di fornelli che sono non solo facili da usare con cui preparare qualsiasi cosa, ma anche semplici da pulire e belli da vedere perché l’estetica vuole la sua parte.

Un modello di fornello che ha plasmato e cambiato, non solo la cucina e il modo di preparare i piatti, quindi di cucinare, ma anche a livello estetico, di design vi è stato un importante cambiamento in tal senso. L’uso frequente di questo prodotto e anche costante, quindi tenendoli accesi contemporaneamente, comporta sicuramente un costo non indifferente a livello di consumi.

Al momento della scelta, sono diversi gli aspetti da considerare quando si parla di piano cottura induzione. L’estetica, quindi il tipo di design è un fattore che non può passare inosservato dal momento che deve adattarsi allo stile della propria cucina, quindi è necessario optare per un modello che richiami la propria casa.

A seconda del brand, cambiano anche le varie funzionalità, passando da modelli con aspirazione integrata, quindi liberi dalla cappa ad altri sistemi che permettono di arrestare o bloccare il funzionamento nel caso il liquido o cibo che si sta preparando fuoriuscisse dalla pentola. Infine, bisogna scegliere delle pentole che siano adatte a questo tipo di fornello.

Piano cottura induzione: vantaggi

Un fornello di questo tipo può comportare una serie di benefici e di lati positivi all’interno della propria cucina e del modo stesso di cucinare. Innanzitutto, l’uso di un piano cottura induzione è da valutare come sistema di cucina molto moderno che permette di ottenere risultati e prestazioni importanti in poco tempo.

Sicuramente l’uso di questo fornello aiuta a risparmiare tempo, nel caso arrivassero ospiti inattesi si ha cibo e piatti che sono pronti rapidamente senza attendere ulteriormente. Il calore si diffonde in maniera omogenea con minori dispersioni termiche riducendo così, non solo i consumi, ma anche le tempistiche. La superficie di questo fornello è resistente senza rischio di incrostazioni.

Inoltre, avere un piano cottura del genere garantisce la massima sicurezza dal momento che, finché non vi è una pentola sopra, il sistema non si riscalda per cui non ci sono fiamme e non vi è pericolo che i bambini possano farsi male o bruciarsi. Un piano che è anche, da questo punto di vista, a misura di bambino.

Si ha una rapidità di cottura dal momento che un litro di acqua si può far bollire in 3-4 minuti rispetto ai classici fornelli che impiegano fino a 8-9 minuti. Molto pratico da pulire e inoltre è possibile regolare la temperatura a seconda delle proprie esigenze e bisogni. Il design è particolarmente accattivante ed elegante.

Piano cottura induzione: i migliori online

Un sistema di cucina diverso dai soliti che su Amazon si trova in vari prezzi e offerte da non perdere. Bisogna cliccare sulla foto per visualizzare le immagini del prodotto. Qui sotto una classifica con i tre migliori modelli di piano cottura induzione scelti tra le marche maggiormente note con una descrizione delle caratteristiche di ciascuno.

1)Electrolux 300 piano cottura ad induzione

Un piano di cottura di colore nero con superficie liscia, facile da pulire. Dispone di comandi touch control che permettono di controllarlo e regolarlo con un semplice tocco. Si accede alle varie impostazioni di cottura dei cibi rapidamente. Dotato di funzione blocco che permette di rimanere invariate le varie impostazioni che si è selezionato.

2)Ciarra CBTIH2 doppio piano cottura

Una piastra riscaldante portatile con ben 9 livelli e dotata di ogni possibile funzione per offrire tutte le comodità adatte per preparare i cibi. Dispone di due zone di riscaldamento da usare separate o insieme. Ha una funzione timer che permette di verificare il tempo di cottura. Dispone di funzionalità di blocco anche per la sicurezza dei bambini.

3)Piano cottura a induzione 5 zone

Ha ben 5 fuochi che permettono di riscaldare immediatamente senza dover attendere ulteriormente. Un prodotto sicuro e facile da usare. Ha varie funzioni, tra cui timer, indicatore di calore e di sicurezza per i bambini. Si adatta per pentole di qualunque tipo: di acciaio inossidabile, lega, ferro, ecc. Si può usare sia da incasso che da piano.

