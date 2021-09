Per chi ama preparare manicaretti e dilettarsi nell’ambito culinario, è necessario, per sapersi destreggiare, avere a disposizione gli strumenti giusti. Tra i tanti accessori e utensili da cucina, non può mancare la piastra per cucinare che ben si adatta a diversi usi. Vediamo quale scegliere e il modello migliore tra i tanti in commercio.

Piastra per cucinare

Quando si torna a casa dal lavoro si sente il bisogno di rilassarsi, ma non sempre è possibile dal momento che bisogna preparare da mangiare alla famiglia. Per coloro che non hanno voglia di passare le ore dietro ai fornelli e non rinunciano a piatti che siano gustosi, la piastra per cucinare è sicuramente lo strumento migliore da usare. Un apparecchio che si compone di diverse caratteristiche.

Ovviamente per scegliere la piastra da cucinare maggiormente adatta bisogna tenere conto di una serie di esigenze. Le piastre a gas sono le migliori perché permettono di avere una ottima cottura, la temperatura aumenta rapidamente e la regolazione è molto precisa. La piastra elettrica è meno potente rispetto ad altri modelli, ma è possibile usarla sia in casa, ma anche sul balcone.

Bisogna considerare, al momento dell’acquisto, una serie di caratteristiche, tra cui la qualità del prodotto, puntando su una piastra per cucinare che sia in ghisa smaltata. Le dimensioni dipendono dal numero degli ospiti e da quanto si ha intenzione di cucinare, dai manicaretti o piatti che si vuole preparare. Si differenzia anche per il tipo di modello che può essere elettrico oppure a gas.

Le piastre elettriche permettono di raggiungere la temperatura in tempi minori, mentre quelle a gas cuociono rapidamente i vari piatti in modo da averli pronti in poco tempo. La piastra da cucinare a gas è la migliore sia per una cottura migliore, ma anche per chi vuole una migliore qualità dei piatti e di quello che consuma.

Piastra per cucinare: utilizzi

Preparare dei piatti per la cena o il pranzo della domenica con la piastra da cucinare è molto semplice e facile. La piastra per cucinare permette di cuocere tutto quello che si cucina in padella e si può usare per alimenti quali carne, pesce, ma anche prodotti del mare come crostacei, calamari, verdura, frutta e molto altro in modo da deliziare il palato di familiari e amici.

Si possono cuocere anche filetti, bistecche e hamburger che devono essere puliti molto bene prima di metterli sulla piastra che deve essere già calda nel momento in cui si comincia a cuocere la carne in modo che sia pronta in poco tempo per poterla servire rapidamente e ben calda.

In questo modo la carne rimane morbida e succosa. Non è necessario aggiungere altri ingredienti o condimenti, quali sale o altri grassi permettendo di gustare dei piatti che siano light e ipocalorici per mantenersi in forma. Il pesce è ottimo nella piastra per cucinare e si consiglia di non aggiungere aromi o altri condimenti, a parte un pizzico di sale.

Le verdure sono un altro ottimo alimento da preparare nella piastra: melanzane tagliate a fette, cipolle, ma anche pomodori e zucchini da tagliare per lungo, così come i peperoni a filetti. Le uova sono ottime e semplici da servire con del pane abbrustolito per la prima colazione.

Piastra per cucinare: la migliore

Tra i tanti modelli di piastra per cucinare disponibile in commercio, la migliore per preparare ottimi manicaretti è Express Cooker, una piastra multifunzione. Un modello che non usa il forno o i vari fornelli permettendo di preparare piatti ottimi per chiunque. I piatti si preparano in poco tempo grazie a una cottura rapida, anche di quelli maggiormente elaborati e più difficili.

Ha una superficie antiaderente e la pulizia di questa piastra avviene in tempi rapidi. Si possono preparare delle ricette facili e veloci consumando pochissimo dal momento che non usa gas per funzionare. Con un po’ di creatività e degli ingredienti ottimi, Express Cooker dà la possibilità di preparare un menù completo anche quando si è stanchi e non si ha voglia di mettersi ai fornelli.

E’ considerata la migliore piastra per cucinare del momento grazie alla sua compattezza, alla bontà della cottura e al rapporto qualità prezzo.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Si possono preparare menù e piatti sia facili che appetitosi con un considerevole risparmio sulla bolletta. Grazie a questa piastra, considerata la migliore in questo settore, si possono cuocere vari alimenti dagli stufati di carne sino ai piatti alla griglia, passando per la pasta gratinata, ma anche la carne arrosto, il pesce e i dolci.

Un modello compatto e molto versatile, oltre a essere originale ed esclusivo, quindi non reperibile nei negozi fisici oppure siti di e-commerce. Per acquistare Express Cooker, è sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale del prodotto cliccando qui, compilare il modulo con i propri dati e inviarlo. La piastra è in promozione al costo di 59,99€ invece di 89,99 con la consegna gratis. Il pagamento è possibile scegliendo una di queste modalità: carta di credito, Paypal oppure nella formula del contrassegno, quindi direttamente in contanti al corriere al momento della consegna.