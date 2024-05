Perdita capelli al cambio stagione: come intervenire naturalmente

La perdita capelli si attenua con consigli adatti e prodotti utili per una chioma lucente e folta in ogni stagione dell'anno.

Il maltempo di questi giorni e un clima un po’ ballerino portano ad avere dei capelli non bellissimi che risentono del periodo. In questa fase, alcuni soggetti vanno incontro a una perdita capelli che può essere particolarmente preoccupante se non si adottano i giusti metodi. Scopriamo come arrestarla e i consigli adeguati per la protezione della chioma.

Perdita capelli al cambio stagione

In alcuni momenti dell’anno, come per esempio l’autunno o la primavera, è possibile notare una perdita capelli notevolmente eccessiva rispetto al resto dell’anno. Si tratta infatti del cambio stagione, ovvero il periodo che tra l’autunno e la primavera o la primavera e la stagione estiva porta a un cambiamento anche nella chioma.

Quando ci si pettinano i capelli o li si spazzola oppure anche quando li si lava è possibile vedere quanti capelli si possono perdere in questa fase. In alcuni periodi dell’anno una perdita del genere è più che normale e la cosa importante è cercare di non allarmarsi poiché si tratta di un problema comune.

Basta assolutamente non preoccuparsi in quanto la perdita capelli è normalissima. Solitamente in questa fase un quantitativo di cento capelli al giorno può essere definito normale. Se si va incontro a dei capelli che si perdono si tratta semplicemente di una caduta o della cosiddetta fase telogen che è giunta a compimento e quindi il capello si prepara a una nuova fase.

In alcuni periodi dell’anno, come per esempio la primavera, questa perdita capelli può essere maggiormente accentuata a casa di una serie di stimoli fisici ed esterni che sicuramente vanno a pregiudicare il benessere della chioma.

Perdita capelli al cambio di stagione: cosa fare

Nel caso in cui la perdita capelli fosse dovuta a problematiche che nulla hanno a che vedere con la salute e ad altre patologie è consigliabile adottare uno stile di vita vero e più sano. A proposito, si consiglia un’alimentazione a base di alcuni cibi che possiedono dei nutrienti che permettono di arrestare il processo di caduta del capello.

Un’alimentazione con i giusti nutrienti come i sali minerali è sicuramente da considerare efficace per la perdita capelli. I cibi che sono ricchi di sali minerali come il magnesio, il selenio, lo zinco e il ferro sono fondamentali per uno stato di salute buono, ma anche per una chioma più sana e fluente.

I cibi che sono ricchi di omega 3-6-9 permettono di ridurre la perdita capelli e rendere la chioma, non solo più sana, ma anche più bella e salutare. Tutti questi nutrienti si possono trovare in alimenti adatti quali per esempio i carciofi, gli asparagi, i legumi oppure la carne rossa che sicuramente dona benefici di cui si ha maggiormente bisogno.

Perdita capelli al cambio stagione: Foltina Plus

Per combattere la perdita capelli che preoccupa sia uomini che donne in qualsiasi periodo dell’anno e a maggior ragione del cambio di stagione, oltre ai consigli forniti riguardo l’alimentazione adeguata, è necessario optare per l’uso di un prodotto indicato a tale scopo. L’opzione, una formula per capelli come Foltina Plus è assolutamente indicata per una chioma più adeguata.

Una formula adatta qualsiasi tipo di capelli: ricci lunghi, oppure mossi o crespi. Questa formula infatti, grazie ai suoi componenti naturali, aiuta a stimolare i follicoli ottenendo una chioma sana e fluente. Agisce proprio sui problemi e le cause in modo da ottenere dei capelli sani e in salute. È raccomandata poi dai massimi esperti del settore proprio perché considerata particolarmente efficace.

Si compone di alcuni elementi naturali che lavorano per ottenere la salute dei capelli. Gli ingredienti sono tutti naturali e si distinguono il fieno greco che combatte la caduta stimolando la ricrescita; l’arginina per una chioma maggiormente fluente e la serenoa che arresta la perdita del capello. Sono ingredienti privi di controindicazioni ed effetti collaterali.

Si usa in modo semplice poiché basta applicarlo sulla chioma massaggiando e lasciando assorbire rapidamente.

Un prodotto del genere si trova soltanto online sul sito ufficiale del prodotto compilando il modulo con le proprie informazioni personali ottenendo così una promozione di due confezioni di Foltina Plus al costo di 49€ invece di 98 con pagamento in anticipo con modalità quali Paypal e carta di credito oppure direttamente in contrassegno quindi al corriere quando viene per la consegna.