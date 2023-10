La nota showgirl Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato? Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, di chi si tratta.

Michelle Hunziker ha un nuovo fidanzato? Ecco chi è

Dopo la fine del matrimonio con l’imprenditore Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker pare abbia un nuovo fidanzato. Nei mesi scorsi si era parlato di un presunto flirt con Giovanni Angiolini, chirurgo ed ex concorrente del Grande Fratello, che però pare si sia concluso dopo poco tempo. La Hunziker tra l’altro non ne ha mai parlato. Ospite alla trasmissione “Verissimo” condotta da Silvia Toffanin, Michelle ha detto che il suo cuore è libero ma, l’esperta di gossip Deianira Marzano, ha condiviso alcune segnalazioni che le sono arrivate circa il fatto che Michelle Hunziker abbia un nuovo fidanzato e anche da diverso tempo: “Ormai lo sanno tutti, Michelle Hunziker ha un nuovo compagno”. Nonostante le parole di questa talpa, la certezza che sia vero ovviamente non l’abbiamo. A conferma però di queste parole è arrivata anche una mail: “Ti confermo quando letto nell’altro messaggio, ormai lo sanno tutti. La signora Hunziker ha un nuovo compagno. Si frequentano in tal senso da circa un anno ma solo dopo le vacanze estive la coppia si è ufficializzata, come testimonia l’anello che lei porta al dito”. In realtà negli ultimi post su Instagram di Michelle non compare nessun anello, quindi tutte queste notizie vanno prese comunque con le pinze. Per il momento non c’è stata nessuna dichiarazione in merito da parte della diretta interessata, né si conosce l’identità del presunto nuovo compagno di Michelle. Comunque, nel caso fosse vero e Michelle Hunziker avesse ritrovato l’amore non possiamo che essere felici per lei.

Gli ex di Michelle Hunziker

In attesa di sapere se la bella showgirl, conduttrice televisiva e imprenditrice svizzera Michelle Hunziker abbia o meno ritrovato l’amore, ricordiamo quelle che sono state le sue relazioni più importanti. In primis Eros Ramazzotti, con il quale è stata sposata dal 1998 al 2009, e dal quale ha avuto una figlia, Aurora, che a marzo è diventata madre per la prima volta del piccolo Cesare, avuto dal compagno Goffredo Cerza. Nel 2014 Michelle Hunziker ha sposato l’imprenditore bergamasco Tomaso Trussardi, dal quale ha avuto due figlie, Sole e Celeste. Il matrimonio tra Michelle e Tomaso è finito lo scorso anno. Negli ultimi tempi in molti avevano parlato di un possibile ritorno di fiamma, che però pare non ci sia realmente mai stato. Il 10 ottobre scorso, Sole ha compiuto 10 anni. Michelle Hunziker le ha organizzato una super festa a tema Stitch, alla quale ha ovviamente partecipato anche papà Trussardi. Tra lui e Michelle si è notata una certa distanza e freddezza, nessuna chiacchierata o foto insieme, del resto il 10 ottobre è anche la data in cui, 9 anni fa, si sono sposati. Ad aprile, in occasione del compleanno di Tomaso, i due invece sembravano molto più vicini. Cosa sarà successo?

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Maria Esposito, il nuovo fidanzato dell’attrice di Mare Fuori

Maria Chiara Giannetta, chi è il fidanzato Davide Marengo? Età, figli, vita privata