Pelle perfetta e sana: i 6 consigli da seguire

A causa di alcune abitudini errate, la pelle del viso può apparire spenta e poco luminosa oppure secca. Per migliorarla e avere una pelle perfetta e sana, nei paragrafi seguenti vi sono alcuni consigli che forniamo grazie all’uso di prodotti naturali e sani che non possono mancare nella propria beauty routine.

Pelle perfetta e sana

Si tratta di una parte dell’organismo molto delicata per cui bisogna trattarla con cura e la giusta delicatezza. Per avere una pelle perfetta e sana sono necessari alcuni accorgimenti e trattamenti utili ed efficaci. Alcune imperfezioni possono danneggiarla e farla apparire maggiormente sensibile, per cui proteggerla è la cosa giusta da fare.

In questo periodo la pelle va poi incontro a una serie di imperfezioni molto comuni e dannose, come l’acne, ovvero i brufoli che possono danneggiarla e che sarebbe meglio non schiacciare per evitare peggioramenti.

L’iperpigmentazione nota anche come macchie della pelle insieme anche alle rughe o alla cute arrossata causano questi problemi.

Ci sono poi alcune abitudini che compromettono la pelle perfetta e sana e che sarebbe meglio evitare onde evitare di peggiorarla. il fumo, quindi la nicotina, è sicuramente causa di rughe e di imperfezioni della pelle dal momento che comporta una pelle meno elastica e lucente, quindi maggiormente secca e spenta.

L’alcool ha un effetto negativo, non solo sull’organismo, ma anche nella pelle portando a un invecchiamento precoce, oltre a disidratazione e comparsa di brufoli.

Il sole è una arma a doppio taglio perché causa macchie e rughe che sono deleterie per la pelle e la sua protezione. Per questo è sempre utile usare una protezione solare in modo da proteggerla nel modo giusto.

Pelle perfetta e sana: i 6 consigli

Per avere una pelle perfetta e sana, bisogna prendersene cura non solo dall’esterno, ma anche dall’interno e i 6 consigli qui forniti possono sicuramente aiutare a migliorare questo aspetto. Prima di tutto, è necessario mantenere la pelle ben idratata curandola e bevendo almeno due litri di acqua al giorno che le danno un aspetto più morbido.

Bisognerebbe, prima di andare a dormire, eliminare qualsiasi traccia o impurità di trucco che può causare irritazione andando a ostruire i pori della pelle. Non appena rientrati sarebbe buona norma eliminarlo dal momento che si permette anche di far respirare in modo corretto la pelle. Ci sono alcuni integratori che possono aiutare a migliorare l’aspetto dell’epidermide che tende a peggiorare soprattutto durante la menopausa.

Oltre a eliminare qualsiasi impurità dovuta al make up, bisogna anche detergere la pelle con i giusti prodotti che siano specifici per il tipo di pelle. Si consiglia di applicarli poco prima di andare a dormire optando per oli naturali a base di mandorla o di avocado che combattono l’idratazione e contribuiscono a rendere la pelle maggiormente morbida.

I raggi solari sono deleteri per cui la protezione solare permette di proteggerla e bisogna applicarla sempre, anche durante il periodo invernale. In estate si consiglia una protezione di 50 + per combattere i raggi del sole. Non bisogna poi dimenticare l’alimentazione a base di cibi ricchi di vitamina E come noci, olive, mandorle, ecc.

Pelle perfetta e sana: prodotti Amazon

Sono diversi i prodotti che contribuiscono a una pelle sana e su Amazon è possibile approfittare di offerte e promozioni valide. Basta cliccare sulla foto per visualizzare i dettagli. Qui sotto abbiamo stilato una classifica dei tre migliori prodotti che aiutano ad avere una pelle perfetta e sana con componenti naturali accompagnata dalla descrizione di ognuno.

1)Nuovo! Gel detergente viso

Un gel per il viso a base di elementi naturali come tea tree, aloe vera,eufrasia e camomilla dalle proprietà lenitive e protettive. Ha proprietà purificanti ed esfolianti, oltre a eliminare le impurità di trucco dal viso. Adatto per pelli miste e grasse. Non brucia gli occhi. Un prodotto naturale che possono usare tutti.

2)Poc a Poc crema viso antirughe

Combina insieme l’acido ialuronico, il collagene, il peptide e altri componenti per rendere la pelle del viso maggiormente elastica e tonica. La pelle risulta più idratata e attutisce la formazione delle rughe. Ha proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Una crema made in Italy studiata dai ricercatori.

3)Crema solare viso SPF 50+

Una crema che protegge la pelle dal sole e dai danni dell’inquinamento. Previene l’invecchiamento grazie al fattore di protezione molto alto. Si basa su componenti dall’azione antietà che contrastano i radicali liberi. Molto fluida e setosa, si assorbe rapidamente. Adatta anche come base per il trucco. Dona una pelle protetta e luminosa.

