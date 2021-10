La crema schiarente viso è un cosmetico o fitocosmetico che previene e corregge questo tipo di inestetismi. Capiamo a cosa serve e come dev’essere utilizzata per massimizzarne l’efficacia.

Cosa sono le macchie della pelle

Le macchie della pelle sono degli inestetismi cutanei.

Si tratta di piccole aree della pelle in cui si presenta una maggiore pigmentazione, e cioè, un’anomala concentrazione di melanociti, cellule che producono la melanina: il pigmento naturale della pelle. L’ipermelanosi si presenta sotto forma di aree piatte e scure di pelle, che hanno un colore che va dal marrone chiaro al nero, e possono variare di forma e dimensione.

Tipi di macchie

Le cause di ipermelanosi possono essere sia di natura genetica sia ambientale.

Le macchie legate all’età, sono provocate dall’invecchiamento cutaneo. Diversi fattori esterni possono velocizzare questo processo, come radiazioni solari, fumo, alcool, stress, un’alimentazione scorretta e l’inquinamento ambientale. Il melasma o cloasoma, si manifesta come conseguenza di influssi ormonali come la gravidanza e l’assunzione della pillola anticoncezionale.

Le ipermelanosi solari, o macchie solari, sono causate da un’eccessiva esposizione ai raggi UV, che provocano un aumento della sintesi di melanina e accelerano il suo trasferimento ai cheranotici.

L’ipermelanosi può essere sintomatica di alcune patologie, come malattie autoimmuni e gastrointestinali, disordini metabolici e mancanza di vitamine. Possono essere anche conseguenza dell’assunzione di alcuni farmaci fotosensibilizzanti, come alcuni antibiotici o farmaci anti-epilettici. Vi sono poi iperpigmentazioni conseguenti a processi infiammatori come l’acne.

Crema schiarente antimacchie viso

Oltre ad agire preventivamente, proteggendosi adeguatamente ai raggi UVA e UVB, evitando una prolungata esposizione ai raggi solari ed i vizi e le abitudini scorrette legate all’insorgere di questo inestetismo; esistono diversi prodotti mirati all’azione antimacchia e schiarente del viso.

In commercio si trovano sia la crema schiarente macchie viso che il siero, la diversa texture è ideata per accontentare tipologie di pelli differenti. I vantaggi dell’utilizzo sono principalmente due: efficacia preventiva, previene la produzione di melanina in quantità eccessiva e il suo accumulo; estetica, agisce sulle macchie andando ad uniformare l’incarnato, rendendolo omogeneo e luminoso.

Questi prodotti hanno una funzione schiarente, evitano che le macchie peggiorino e che aumentino. Una crema schiarente macchie viso fornisce risultati concreti se utilizzata con costanza; è opportuno infatti utilizzare il prodotto per un periodo di almeno due-tre mesi. Questo perché gli ingredienti inclusi necessitano di tempo per fare effetto.

Una crema schiarente efficace deve andare di pari passo con l’applicazione di un fattore di protezione solare minimo SPF30. Un corretto utilizzo prevede l’applicazione della crema schiarente la sera per far sì che agisca durante la notte e l’utilizzo di una crema solare o schiarente con protezione filtri UV da applicare durante il giorno, per proteggere e prevenire la comparsa di nuove macchie e proteggere la pelle. Una buona crema anti macchie agisce con un effetto combinato. Prima agisce tramite peeling usando agenti esfolianti; e allo stesso tempo sfrutta i principi attivi schiarenti per creare un effetto depigmentante.

Esistono sul mercato numerosi tipi di crema schiarente, le migliori in commercio possono essere acquistate presso le farmacie, le fitosanotarie, i centri omeopatici, le profumerie e il web.