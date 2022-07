Dopo l’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi 2022, Edoardo Tavassi ha confessato che parteciperebbe volentieri a Pechino Express insieme al vincitore dell’ultima edizione dello show, Nicolas Vaporidis.

Edoardo Tavassi a Pechino Express

Reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi Edoardo Tavassi ha confessato che non gli dispiacerebbe prendere parte all’Isola dei Famosi e ha confessato che lo farebbe con Nicolas Vaporidis (vincitore dell’ultima edizione del programma).

“Certo che farei Pechino Express con Nicolas Vaporidis.

Io con lui farei qualsiasi cosa. Quel programma è proprio bello. Lo farei eccome, bello farlo con Nico. Sì mi divertirebbe e direi subito di sì. Tanto abbiamo già fatto L’isola che ci ha abituati a tutto e alla fame. Io ho perso 23, forse anche 24 kg. Nicolas è quello che ha sofferto di più la fame con Carmen. Loro due morivano di fame. Io non l’ho mai sofferta, sono entrata con la panza.

Sono entrato che pesavo 112 kg. Pensavo ‘mo me tuffo in mare e faccio uno tsunami”, ha ammesso il fratello di Guendalina Tavassi. Costantino della Gherardesca vorrà davvero i due ex naufraghi all’interno del suo famoso show?

In tanti tra i loro fan sono curiosi di saperne di più ma al momento sulla questione non vi sono conferme.