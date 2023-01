Paz Vega è un attrice e modella spagnola di grande successo. Una vera sex symbol del cinema, che ha ottenuto grandi riconoscimenti per la sua carriera.

Paz Vega: l’inizio della sua carriera

Paz Vega, il cui vero nome è Maria Paz Campos Trigo, è nata il 2 gennaio 1976 a Siviglia.

È un personaggio molto conosciuto nel mondo del grande schermo, un’attrice di grande talento e una famosa modella. Ha deciso di prendere il cognome della nonna, Vega. Quando era piccola ha scoperto di avere un grande interesse per il nuoto e ha iniziato a praticare questa attività. Nello stesso tempo ha deciso di coltivare la sua passione per la recitazione, che l’ha poi portata ad abbandonare il nuoto. Ha debuttato in teatro con La casa di Bernarda Alba, ma si è anche dedicata agli studi.

Ha frequentato un corso di recitazione e si è dedicata a questa disciplina, grazie anche all’aiuto economico della sua famiglia. Si è anche iscritta all’università, alla facoltà di giornalismo. Non ha mai trascurato la sua grande passione per il cinema e per il teatro, attività a cui dedica la maggior parte del suo tempo. Alla fine degli anni 90 è entrata a far parte di sei episodi della fiction televisiva Menudo es mi padre, in cui ha recitato la parte di Olga, una musicista debuttante di rumba.

L’attrice non è passata inosservata agli occhi dei registi, che le hanno proposto alcune parti nelle fiction Mas que amigos e Compagneros. In seguito ha fatto il suo debutto sul grande schermo, con la pellicola Zapping e ha ottenuto un ruolo nel film Sobreviviré. Ha iniziato ad ottenere un’importante notorietà e ha ricevuto tante proposte lavorative nel mondo del cinema. Agli inizi degli anni 2000, è stata scelta per recitare in Solo mia e in Lucia y el sexo, in cui erano presenti molte scene di nudo e di erotismo. Con l’uscita di questa piccante pellicola, l’attrice è diventata una vera e propria sex symbol del cinema. Oltre al suo grande talento, ad affascinare il pubblico è anche la sua incredibile bellezza ed eleganza.

Paz Vega: la carriera

Dopo questa svolta nella sua carriera, ne è arrivata un’altra. Si tratta del film Parla con lei, del regista Pedro Almodovar, che ha ottenuto un successo straordinario. Sono seguiti altri film come Dopo Novo e Per Amare Carmen. L’attrice non si è discostata molto dalla scena erotica e ha continuato ad interpretare ruoli simili tra loro, diventando un’icona dell’erotismo. Un ruolo che le ha fatto ottenere una straordinaria popolarità nel suo paese d’origine ma anche all’estero. In breve tempo è riuscita a conquistare il pubblico e a metà degli anni 2000 ha debuttato ad Hollywood con il film Spanglish, che si è rivelato un grande successo e le ha fatto ottenere una fama mondiale. Nello stesso periodo ha consacrato la Costa Magica, nave della compagnia Costa Crociere, e ha collaborato anche per il video di A di Alejandro Sanz. Ad aumentare il suo successo la collaborazione con Colin Farrell in Triage, in cui non sono passate inosservate le sue doti interpretative. Negli anni successivi è stata impegnata con alcune fiction televisive, come Le mille e una notte e Maria di Nazaret, poi è arrivata la pellicola Il caso Novak. L’attrice fa parte del cast di Caleidoscopio, nuova serie su Netflix. L’attrice si è sposata nel 2002 con Orson Salazar, noto imprenditore del Venezuela, e ha avuto tre figli. La donna è stata in grado di conciliare alla perfezione i suoi progetti cinematografici con la sua famiglia numerosa e piena di impegni. Nel 2002 ha vinto il premio come migliore attrice rivelazione al Festival di Cannes.