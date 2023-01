Paul Mescal, chi è: il nuovo Gladiatore e i rumors su Angelina Jolie

Paul Mescal è un giovane attore di cui si sta parlando molto perché sarà il protagonista del sequel de Il Gladiatore, pronto a raccogliere l’eredità di Russell Crowe. Un ruolo importante, che lo ha portato al centro dell’attenzione mediatica, anche grazie ad alcuni rumors su un presunto flirt con Angelina Jolie.

Paul Mescal, il nuovo Gladiatore

Dopo ben 23 anni, Il Gladiatore tornerà nelle sale cinematografiche. Il capolavoro di Ridley Scott avrà un sequel, con Paul Mescal, pronto a raccogliere l’eredità di Russell Crowe. Una responsabilità molto grande, ma tutti contano su questo giovanissimo attore irlandese. Le uniche informazioni trapelate sono che la storia sarà ambientata diversi anni dopo il primo capitolo e che l’attore interpreterà Lucius, figlio di Lucilla, interpretata da Connie Nielsen, e nipote di Commodo, interpretato da Joaquin Phoenix.

Il generale Massimo Decimo Meridio, interpretato da Russell Crowe, lo aveva messo in salvo insieme alla madre vedova, per poi morire tra le braccia della donna. Paul Mescal ha conquistato il ruolo del protagonista, come rivelato da uno scoop di Deadline, che ha confermato anche la presenza di Ridley Scott alla regia. Secondo la testata Paul Mescal è sempre stata la prima scelta di casting, anche se erano stati presi in considerazione anche altri attori.

Il giovane attore ha raggiunto il successo grazie alla serie Normal People, adattamento del bestseller di Sally Rooney. Ha portato alla Mostra del cinema di Venezia La figlia Oscura, tratto dal romanzo di Elena Ferrante ed è sbarcato al Festival di Cannes con Aftersun, dedicato alla paternità. Il ruolo di protagonista nel secondo capitolo de Il Gladiatore è un grande successo.

Paul Mescal: chi è?

Paul Mescal è un attore irlandese, nato a Maynooth il 2 febbraio 1996, sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Ha i capelli castani, gli occhi azzurri, un fratello e una sorella. È conosciuto per il ruolo da protagonista della miniserie Normal People, del 2020, che gli è valsa una nomination al Primetime Emmy Award. Dopo essersi diplomato alla Air Academy, l’attore ha iniziato la sua carriera prendendo parte a diverse pellicole e serie tv come, Happyish, Bump, The Lost Daughter, The Deceived e altre. Si hanno ancora poche informazioni sul suo conto, ma il giovane attore al momento è al centro dell’attenzione mediatica per il ruolo di protagonista nel nuovo attesissimo capitolo de Il Gladiatore, che tornerà al cinema dopo ben 23 anni dal primo immenso successo.

Paul Mescal: i rumors su Angelina Jolie

La storia d’amore in cui molti hanno sperato, in realtà non esiste. Angelina Jolie e Paul Mescal erano stati avvistati insieme e si sono scatenati numerosi rumors su una presunta relazione. Venti anni di differenza annullati da un caffè insieme, che ha fatto sognare i fan. In realtà tra i due non c’è nessuna relazione, ma solo una grande stima professionale. Angelina Jolie è ancora single, mentre Paul Mescal sembrerebbe essere ancora fidanzato con Phoebe Badgers, con cui dovrebbe sposarsi. Alla fine del 2022 alcune esternazioni di lei hanno costretto i fan a fare marcia indietro sull’entusiasmo per il loro matrimonio, aprendo un po’ la strada all’ipotesi della rottura. Paul Mescal e Angelina Jolie si sono incontrati a Londra dopo la messa in scena di Un tram chiamato desiderio di Tennessee Williams, in cui l’attore recita nei panni del violento protagonista Stanley. Tra i due c’è stato solo un caffè professionale, alla presenza della figlia di Angelina Jolie, Shiloh Jolie-Pitti, che ha 16 anni, e un altro uomo.