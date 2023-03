Vediamo insieme come trasformare il tuo matrimonio in un'occasione per aiutare gli altri.

Se sei in procinto di sposarti e desideri trasformare le tue nozze anche in una occasione per aiutare le persone meno fortunate, in questo articolo parleremo proprio della partecipazioni solidali per il matrimonio.

Partecipazioni solidali matrimonio: cosa sono

Il giorno del matrimonio è sicuramente uno dei giorni più belli della vita degli sposi, ma oltre alla gioia personale è possibile anche trasformare questo momento in un’occasione per aiutare gli altri. Innanzitutto, cosa sono le partecipazioni solidali per il matrimonio? Le partecipazioni solidali sono dei semplici inviti che offrono l’occasione di sostenere una buona causa. Molte coppie hanno già colto questa opportunità per fare del bene al prossimo. Queste partecipazioni consentono di aiutare organizzazioni umanitarie che portano avanti diverse cause, tutte molto importanti, dalla salvaguardia della salute sostenendo la ricerca scientifica, alla tutela ambientale, alla difesa dei bambini e degli animali, all’invio di cibo in quei Paesi dove scarseggia.

In poche parole al posto dei regali, gli sposi chiederanno, attraverso l’invito solidale, di fare una donazione in denaro alla causa da loro scelta. La somma raggiunta verrà poi raccolta e consegnata all’associazione benefica scelta. Così facendo il matrimonio oltre a una festa si trasforma anche in un’occasione per tutti i partecipanti di fare del bene.

Partecipazioni solidali matrimonio: quali cause sostenere

Se hai deciso anche tu di fare questa scelta ma non sai quale associazione benefica scegliere, sei nel posto giusto. Vediamo ora insieme come aiutarti nella scelta dell’associazione. Per prima cosa è bene sapere che esistono quattro tipi di categorie differenti di associazioni: