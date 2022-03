Finalmente con l’arrivo della primavera, dopo un periodo di fermo a causa della pandemia da Coronavirus che ha piegato tra i tanti anche questo settore, si riapre anche la stagione dei matrimoni. Un momento tanto atteso non solo dalle spose, ma anche dalle invitate che, hanno l’occasione di sfoggiare look che altrimenti non riuscirebbero mai ad indossare.

Ma quali sono le tendenze per il 2022? Scopriamolo insieme!

Matrimonio 2022, le tendenze look più belle per le invitate

I brand specializzati in abiti da cerimonia hanno già portato sulle passerelle le loro proposte per la primavera estate 2022. Alberta Ferretti gioca con i colori e in modo particolare con le sfumature del viola, del blu e del verde, tutti e tre perfetti per la bella stagione.

Bellissimo per esempio, questo abito accollato sulla parte anteriore e arricchito non solo dagli accostamenti di varie tonalità, ma anche da dettagli cut-out.

Sempre di Alberta Ferretti questo abito con modello, stampa e colori che si ispirano alle ali di una farfalla. Anche questo è molto accollato ma, anche in questo caso, la struttura risulta alleggerita dai dettagli cut-out sui fianchi.

Per le damigelle

Secondo una legge non scritta dei matrimoni, gli abiti delle damigelle hanno la stessa importanza dell’abito da sposa perché sono parte integrante della “scenografia” del grande giorno. Per questo devono essere coordinate almeno per quanto riguarda la scelta del colore se non del modello stesso del vestito, da decidere a seconda della fisicità delle damigelle stesse.

Arancione con spalle scoperte, maniche a sbuffo e volant sulla base del vestito, l’incantevole proposta di Giambattista Valli è l’esempio perfetto di un abito da damigella bello ma che non va a sovrastare quello della sposa.

Sempre per le damigelle, una scelta davvero azzeccata secondo le tendenze per la primavera estate 2022 è quella indossata da Paola Turani e proposta da Atelier Emé, a cui la stessa modella si è affidata per il proprio matrimonio. Questo modello a impero si chiama Roma ed è di un delicatissimo rosa cipria.

Per le spose

Rimaniamo sul modello ad impero anche per quanto riguarda gli abiti da sposa. A quanto pare infatti, è proprio questo lo stile preferito dalle tendenze per la bella stagione, presente anche nella vastissima collezione di Atelier Emé, come questo con trama ad intreccio tra la parte inferiore del seno e la vita e un tripudio di tulle sulla gonna.

Molto romantica invece la visione dell’abito da sposa a impero di Pronovias, con le maniche lunghe a palloncino, gonna lunga plissettata e dettagli vedo-non-vedo in pizzo.

Le alternative low cost

Non solo atelier dedicati e Haute Couture dai prezzi irraggiungibili. Spose, damigelle ed invitate saranno sicuramente contente di sapere che esiste un’alternativa low cost adatta a chi ha poche pretese e poco budget, ma non vuole comunque rinunciare ad un look che lasci tutti a bocca aperta.

Da catenete di moda a basso costo come Zara, H&M e anche da OVS, infatti, si possono trovare le linee appositamente pensate per questa particolare occasione!