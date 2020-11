Sono vari i modelli di pantaloni a vita bassa che si trovano in circolazione e, con l’arrivo dell’inverno, li indossano tantissime donne, anche per proteggere le gambe dal freddo e dalle intemperie. Uno dei modelli molto in voga sono i pantaloni vita bassa, vediamo alcuni dei capi migliori da indossare e le tendenze.

Pantaloni vita bassa

Sono un capo molto sensuale e sexy e, proprio per questo fatto, possono non risultare facili da indossare e abbinare. I pantaloni vita bassa hanno bisogno di qualche accorgimento in modo da creare un look e outfit che sia accattivante e anche alla moda allo stesso tempo. Non è un capo adatto a tutte e, quindi, cercate di capire bene come poterli indossare e sfoggiare.

Non sono pantaloni adatti a chi ha qualche chilo di troppo, ma coloro che non vogliono rinunciare a questo capo, possono adottare qualche strategia per nascondere i chili di troppo.

Potete infatti, abbinarli a una maglia o felpa oversize proprio per camuffare i chili in eccesso. Un must have è sicuramente la cintura che dona un look grintoso ad alcuni modelli e permette di evitare alcuni spiacevoli inconvenienti, oltre a garantire un risultato sobrio ed elegante.

Stanno molto bene per un look molto fresco e giovanile. Chi ha i fianchi larghi può optare per un pantalone con la vita non troppo bassa in modo da non ingrandire troppo la zona dei glutei.

Sono tantissimi gli abbinamenti che si possono realizzare per creare un look perfetto. Potete indossarli con un crop top, un capo che sta avendo sempre più successo in questi ultimi anni oppure una camicia per un look sobrio adatto all’ufficio.

Si può anche optare per una fascia d’apporre alla vita per realizzare un look sexy e accattivante, magari per uscire la sera o andare in discoteca. Optate per dei colori vivaci in modo da variare il vostro outfit.

Pantaloni vita bassa: trend

Nei primi anni 2000 hanno cominciato a spopolare e, infatti, tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo erano soliti indossarlo in modi diversi a seconda dell’occasione. Oggi sono tornati prepotentemente di moda al punto da essere considerati un vero must have della stagione. Per chi ancora non sa quali pantaloni vita bassa indossare, si consiglia di affidarsi alle riviste di moda per trarre ispirazione.

Le tendenze propongono diversi modelli: dagli skinny ai cargo sino a quelli a zampa, quindi molto larghi al fondo.

Gli stilisti come Versace e Chanel li hanno già proposti in tantissime varianti. Chanel ha presentato un vero e proprio completo di top e pantaloni a vita bassa con una giacca da abbinare sopra perfetto per un look da discoteca.

Balmain, nella sua collezione, propone un modello di jeans a vita bassa da indossare con degli stivaletti a tacco alto per un look sensuale e sexy. Oltre ai pantaloni che possono essere larghi oppure stretti, come nel modello a sigaretta, tra i pantaloni vita bassa si trovano anche i jeans che ricalcano questo stile e taglio.

La stessa modella Bella Hadid ha sfoggiato, durante i giorni scorsi in una giornata di shopping, i pantaloni a vita bassa dettando così tendenza tra tantissime ragazze e ha deciso di abbinarli a una camicia e una giacca corta autunnale. Oltre a Chanel e Versace, anche Burberry e Preen hanno inserito nelle loro collezioni moltissimi modelli di pantaloni a vita bassa da indossare nella prossima stagione. Dsquadred propone il modello di pantalone a vita bassa realizzato in pelle molto rock che ricorda un po’ lo stile Matrix nella versione al femminile.

Pantaloni vita bassa Amazon

Se anche voi siete delle amanti di questo capo e non vedete l’ora d’indossarlo, sappiate che potete approfittare delle tantissime promozioni che sono disponibili sul sito di Amazon riguardo i pantaloni vita bassa. Sull’e-commerce trovate varie offerte e la classifica qui sotto vi permette di scegliere alcuni dei modelli migliori tra quelli più apprezzati dalle utenti della piattaforma online.

1)Only jeans skinny donna

Sono jeans molto stretti modello skinny a vita bassa, realizzato in cotone, poliestere ed elastan. Un modello regular con chiusura sia a bottoni che cerniera. Un marchio di ottima qualità dal prezzo accessibile. Il tessuto è morbido ed elasticizzato. In vendita con il 30% e un prodotto Amazon’s Choice.

2)Pantajazz pantaloni vita bassa

Un modello di pantalone a sigaretta adatto anche per il fitness, la danza e l’attività sportiva, in generale e anche per il tempo libero. Sono realizzati in cotone. Molto leggeri, comodi ed elasticizzati. Sono pantaloni molto comodi anche per stare a casa. Il tessuto è ottimo. Disponibili nei colori nero, blu e grigio.

3)Fanient pantaloni mimetici donna

Sono pantaloni jogger con orlo elastico e tasche in entrambi i lati. La cintura in vita, sono in cotone e a gamba diritta. Molto comodi da indossare anche grazie all’ottimo materiale. Hanno la chiusura con cerniera. Un modello cargo e offerta a tempo con il 15% di sconto.

Oltre ai pantaloni vita bassa, ecco alcuni modelli autunnali da indossare in questo periodo.