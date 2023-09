Outfit per l’ufficio: quale indossare per il ritorno al lavoro

L'outfit per l'ufficio si compone di capi eleganti come il blazer o pantaloni eleganti per tornare al lavoro con stile.

Il ritorno al lavoro è iniziato, dopo la pausa estiva. Per l’occasione, è bene anche concentrarsi sui vari capi che è possibile indossare in questa occasione. Sono tantissime le idee, come illustrato nei paragrafi seguenti, da cui farsi ispirare per l’outfit per l’ufficio in modo da apparire impeccabile e professionale. Vediamo quali sono i modelli adatti.

Outfit per l’ufficio

Con il ritorno al lavoro e all’ufficio, è bene indossare dei capi che siano indicati e adatti per l’occasione. Un outfit per l’ufficio deve corrispondere a determinate regole in modo da essere impeccabili considerando anche che si è impegnati fuori casa per circa 8 ore al giorno. In base al luogo di lavoro, deve essere più o meno formale.

Si consigliano dei capi che siano casual, ma comunque curati ed eleganti nel modo giusto, ma non troppo. Non è necessario optare per un dress code che sia rigido, ma un abito serio e scuro sicuramente è indicato permettendo di fare bella figura e apparire nel modo migliore durante l’orario di lavoro. Ci sono poi dei luoghi di lavoro che prediligono un certo abbigliamento a cui è bene adeguarsi.

Ci sono degli outfit per l’ufficio che sarebbe meglio non indossare in quanto risultano, non solo disdicevoli, ma anche poco eleganti. A tal proposito, è bene evitare tutti quei look da street style come bermuda, short o pantaloncini corti che non sono affatto consigliabili. No alle infradito perché non sono adatte e meglio una scarpa chiusa, magari una décolleté per l’ufficio.

Il comfort, insieme all’eleganza, sono sicuramente le due parole chiave su cui è possibile costruire il proprio look per il rientro a lavoro. Si consiglia di puntare a un outfit che sia equilibrato e indicato per ogni occasione, lavorativa in questo caso.

Outfit per l’ufficio: idee

Il ritorno al lavoro, dopo i mesi estivi, non vuol dire rinunciare alla comodità, ma optare per un outfit per l’ufficio che sia al tempo stesso comodo, ma anche elegante per la professione che si svolge. Sono diverse, non solo le idee, ma anche le tendenze da cui è bene farsi ispirare in modo da trovare qualche ispirazione che possa aiutare a trovare il look giusto.

Un abbigliamento che sia classico, ma comunque professionale è sicuramente la mossa indicata. Considerando che la stagione autunnale è vicino e le mattine sono fresche, un look con maglietta a maniche lunghe o pantaloni larghi è assolutamente garantito. Ottimi i pantaloni a vita larga anche per tenere le gambe coperte.

A questo look è possibile abbinare delle décolleté dello stesso colore dei pantaloni. Un look più elegante, ma casual optando per abiti sportivi, ma eleganti, è un giusto compromesso. In tal caso, l’outfit per ufficio si compone di pantaloni cargo con dei sandali o stivaletti da abbinare a maglietta scura o chiara insieme a un blazer di colore nero.

La semplicità e praticità possono andare altrettanto bene e, a tal proposito, si consiglia un look con pantaloni cropped dello stesso colore del blazer, insieme a una maglietta a maniche corte leggera e leggermente larga con abbinate delle sneakers in tela di colore bianco. Per gli outfit per l’ufficio di mezza stagione, una maglia a collo alto oppure look con camicia in lino, quindi leggera e pantalone largo.

Outfit per l’ufficio: dove ordinare

Per i capi maggiormente indicati per il ritorno al lavoro, alla scrivania, sono diverse le promozioni disponibili online dove è sufficiente cliccare sulla foto per visualizzare le caratteristiche. Qui abbiamo stilato una classifica dei migliori outfit per l’ufficio da poter indossare in varie occasioni e che si compongono di diversi completi con una descrizione di ogni indumento.

1)Orandesigne tailleur donna pantaloni

Un tailleur con pantalone elegante e giacca blazer a manica lunga a tinta unita. La giacca presenta uno scollo a V con tasche sul davanti e reverse. In poliestere e sintetico con chiusura a bottone. Indicato per ogni occasione, non solo per l’ufficio. Si trova nei colori beige, nero, ma anche giallo ocra o verde.

2)Onsoyours donna tailleur pantalone completo patchwork

Si compone di una maglia maniche lunghe con effetto patchwork aperta sul davanti. Un completo molto elegante in poliestere per uno stile classico, ma comunque elegante. Indicato anche per cerimonie, viaggi, per un look formale e casual. Si trova nei colori bianco, nero oppure a righe.

3)MJGkhiy set blazer e pantaloni donna ufficio

Un completo che si compone di giacca in tinta unita con spalline imbottite, tasche Jetted e chiusura a bottone. I pantaloni sono casual con cintura elastica in vita che assicurano il giusto comfort. Un modello molto elegante disponibile in tonalità caffè, nero e verde.

