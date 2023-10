Onde d’urto per eliminare la cellulite: tutte le controindicazioni

Uno dei modi per combattere la cellulite è quello di ricorrere alle onde d’orto. Esistono però delle controindicazioni? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Onde d’urto per combattere la cellulite: come funziona?

La cellulite affligge tantissime donne in tutto il mondo, si tratta di un’alterazione del tessuto adiposo che si manifesta con la presenza di buchi e fossette che rendono la superfice della pelle irregolare. Le parti più colpite sono i glutei, le cosce, la pancia e i fianchi. Tra i vari rimedi contro la cellulite abbiamo le onde d’urto ma, di cosa si tratta e come funziona? Le onde d’urto sono delle onde acustiche ad alta energia. Quelle usate nelle terapie estetiche sono di tipo radiale, ovvero sono direzionate su un punto preciso ma si irradiano su tutta la superfice trattata. Vengono utilizzate due testine, la prima con una testa più piccola che il professionista fa scivolare direttamente sull’area da trattare per qualche minuto dopo aver applicato un gel conduttivo per ultrasuoni. In questo modo si provoca la rottura dei noduli di grasso dove si annida la cellulite. Con la seconda, che è più ampia, si svolge un’azione drenante che contribuisce a eliminare le tossine. In breve l’onda radicale acustica stimola il metabolismo del tessuto e riattiva la microcircolazione. La pelle apparirà più uniforme e levigata. Solitamente con cinque sedute si riescono a ottenere già grandi risultati, ma come tutte le cose è molto soggettivo.

Onde d’urto per combattere la cellulite: le controindicazioni specifiche

Come abbiamo appena visto, le onde d’urto sono un trattamento estetico utile al fine di combattere la tanto odiata cellulite. Ma, esistono delle controindicazioni? Il trattamento con onde d’urto è sicuro, ma comunque non può essere applicato su zone particolarmente sensibili e delicate. Inoltre non può essere eseguita in caso di:

Tromboflebiti

Patologie tumorali

Zone che non dovrebbero essere coinvolte nel trattamento della cellulite

Se si assumono farmaci anticoagulanti

In ogni modo se si vuole provare questa terapia è bene rivolgersi a un centro estetico professionale, dove, il professionista, prima di decidere se fare o meno il trattamento, fa l‘anamnesi del paziente, ovvero la raccolta e l’attenta analisi dei disturbi denunciati dal paziente e dai suoi familiari.

Onde d’urto per combattere la cellulite: funzionano davvero?

Dopo aver visto che cosa sono e tutte le controindicazioni delle onde d’urto, la domanda che sorge spontanea è: funzionano davvero per combattere la cellulite oppure no? Dal congresso internazionale IMCAS nel quale si parla di scienza estetica, chirurgia plastica e dermatologia cosmetica, è emerso che le onde d’urto sono uno dei trattamenti migliori per combattere la cellulite. Funziona molto di più rispetto ad esempio al solo esercizio fisico. Questo trattamento aiuta a migliorare il livello di gravità della cellulite, a tonificare la pelle, a migliorare il microcircolo locale, a ridurre lo stress ossidativo, a migliorare il circolo linfatico, a migliorare l’aspetto e l’elasticità della pelle e a ridurre il volume degli adipociti.

