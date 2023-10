I 10 migliori detergenti per pelle grassa da provare subito

Quali sono i migliori detergenti viso per la pelle grassa, da provare prima di subito?

Se anche voi volete ottenere una pelle bella e sana, senza impurità e senza quel fastidioso effetto lucido, allora questo è l’articolo che farà al caso vostro. Parliamo quindi dei 10 migliori prodotto per la detersione del viso, quando si ha una pelle grassa a tendenza acneica.

I 10 migliori detergenti viso se avete la pelle grassa

Se avete la pelle grassa, sapete quanto sia difficile trovare il giusto detergente per il viso. La pelle grassa può essere fastidiosa e difficile da trattare: infatti, i pori si ostruiscono facilmente e producono un’eccessiva quantità di sebo. Tuttavia, scegliendo il detergente più adatto, sarà di certo possibile ridurre l’eccessiva produzione di sebo ed anche la lucidità della pelle. In questo articolo, vi presentiamo i 10 migliori detergenti per la pelle grassa.

La Roche-Posay Effaclar: Un ottimo detergente, che contiene l’acido salicilico per aiutare a ridurre l’acne e la produzione di sebo. È anche delicato sulla pelle e non contiene alcol o profumo. Neutrogena Oil-Free Acne Wash: Questo detergente contiene l’acido salicilico e l’estratto di limone per aiutare la riduzione di acne e lucidità della pelle. È anche privo di oli. CeraVe Foaming Facial Cleanser: Il prodotto in questione contiene acido ialuronico per mantenere la pelle idratata e niacinamide per ridurre la produzione di sebo. È delicato sulla pelle e non contiene alcol o profumi. Bioderma Sebium Gel Moussant: questo detergente contiene l’acido salicilico e l’estratto di ginkgo biloba per aiutare a ridurre l’acne e la produzione di sebo. Si presenta delicato sulla pelle e non contiene alcol. Vichy Normaderm Gel Detergente Purificante: Contiene l’acido salicilico e l’argilla per aiutare a ridurre l’acne e per il controllo della produzione di sebo. Paula’s Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant: Esfoliante chimico dolce, contiene l’acido salicilico per aiutare a ridurre l’acne e la produzione di sebo. È anche delicato ma potente. The Body Shop Tea Tree Skin Clearing Foaming Cleanser: Il prodotto è a base di olio di tea tree per aiutare a ridurre acne e sebo. Non contiene alcol o profumi. Kiehl’s Ultra Facial Oil-Free Cleanser: questo detergente contiene l’acido ialuronico per mantenere la pelle idratata e la niacinamide per ridurre la produzione di sebo. È anche delicato sulla pelle e non contiene profumi. Clinique Liquid Facial Soap Oily Skin Formula: A base di acido salicilico per aiutare a ridurre l’acne e la produzione di sebo. First Aid Beauty Face Cleanser: Il prodotto è a base di estratto di camomilla per lenire la pelle e la niacinamide per ridurre la produzione di sebo.

La routine di cura per la pelle del viso

Per incorporare un detergente nella routine di cura della pelle, iniziate lavando il viso due volte al giorno con il detergente scelto. Assicuratevi sempre di utilizzare acqua tiepida e di massaggiare delicatamente il detergente sulla pelle. Dopo aver risciacquato il detergente, asciugate poi il viso con un asciugamano pulito.

Inoltre, considerate anche l’utilizzo di un tonico o di un siero per completare la tua routine di cura della pelle. Questi prodotti possono aiutare a ridurre la produzione di sebo e a prevenire la lucidità della pelle.

E voi? quale prodotto sceglierete per la cura del viso?

