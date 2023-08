Olio di amla: il siero di bellezza per capelli e corpo

Dona nutrimento e benefici sia per il viso che per i capelli, è l'olio di amla, un prodotto specifico per ogni esigenza e bisogno.

In commercio si trovano diversi prodotti e oli che possono aiutare a stimolare la crescita del capello in modo che sia forte e sano. Tra questi, vi è l’olio di amla, un elemento a base naturale che dona i giusti nutrienti e benefici alla chioma. Scopriamo come applicarlo e usarlo sui capelli, il viso e anche il corpo.

Olio di amla

Considerato da molti un alleato di benessere, ma anche un prodotto adatto da inserire nella propria beauty routine. Ha origine indiana ed è estratto dalla pianta Emblica Officinalis nota come uva spina o anche amla, appunto.

Il frutto di questa pianta è di colore verde dalla polpa morbida che, oltre a essere impiegato nei prodotti di bellezza, risulta anche essere molto buono da mangiare, in quanto commestibile. Il frutto dal quale si estrae l’olio ha un sapore amaro e acidulo, ma sicuramente efficace in diversi prodotti di bellezza.L’olio di amla è particolarmente apprezzato e amato in India dal momento che il suo uso non è solo in cucina, ma anche nella medicina ayurveda.

Un prodotto di bellezza, un vero e proprio siero indispensabile per il viso e il corpo. Come già detto, l’odore è molto particolare, ma risulta essere molto valido ed efficace per la bellezza della pelle e dei capelli, in generale. Contiene moltissima vitamina C ed è anche usato per la chioma dal momento che combatte la forfora.

Protegge la chioma aiutando così a combattere la caduta del capello ed evitare i capelli grigi. Previene le doppie punte, oltre a donare lucentezza e morbidezza e luminosità al capello.

Olio di amla: usi

Permette ai capelli di rafforzarsi e apparire maggiormente sani. Si può usare l’olio di amla sia come impacco, ma anche come balsamo subito dopo il lavaggio. Essendo ricco di grassi, permette di combattere la produzione e l’eccesso di sebo dando forza ai capelli in quanto ha benefici e proprietà rinforzanti per la chioma.

Inolktre, la vitamina C di cui è composto, ha un alto potere antiossidante. Si possono creare delle miscele con olio di henné e di acqua calda in modo da combattere la formazione dei capelli grigi. Un impacco da lasciare in posa per almeno due ore per poi sciacquare. ha un effetto purificante pe ri capelli che soffrono di forfora e di prurito.

L’olio di amla non ha solo proprietà e benefici che sono legate alla chiomaa, ma anche al viso e al corpo. basta spalmarne un po’ sul corpo dopo la doccia o sul viso per avere una pelle che sia profmata e anche morbida. un rimedio indicato per la pelle secca o mista dal momento che ha proprietà astringenti che aiutano a combattere i punti neri.

Un ingrediente perfetto per gli impacchi sui capelli dal momento che bastano anche solo alcune gocce, massaggiando delicatamente il cuoio capelluto per stimolare la circolazione del capello e averli forti, sani e anche splendenti.

Olio di amla: ordine Amazon

Un prodotto di bellezza disponibile online con una serie di offerte e promozioni. Cliccando sulla foto si visualizzano i dettagli del prodotto. Qui sotto una classifica con i migliori prodotti a base di olio di amla e i benefici per capelli scelti tra quelli efficaci con descrizione e recensione del prodotto.

1)Khadi strong amla

Un olio indicato per la chioma che, grazie alle proprietà dell’amla, permette di avere capelli forti e sani, oltre che folti. ha proprietà ayurvediche che prevengono la formazione di capelli grigi stimolando la produzione di melanina. Dona capelli sani e lucenti dalla radice alla punta. Un prodotto naturale privo di qualsiasi silicone.

2)Dabur Amla olio per capelli lisci

Una confezione da 3 di questo prodotto indicata e adatta per capelli spessi che ha proprietà lenitive per una chioma fresca per tutto il giorno. Dona il giusto nutrimento al capello rafforzando la chioma per avere capelli spessi e folti. Arricchisce il capello aiutando a sentirsi splendida per tutto il giorno.

3)Life &Pursuits amla brahmi olio

Un olio naturale a base di amla, cocco, ricino e sesamo che dona nutrimento e le giuste proprietà al capello. Stimola la crescita della chioma evitando e combattendo la caduta contrastandone il diradamento. Ottimo epr capelli danneggiati. Basta massaggiare delicatamente per poi risciacquare per ottenere ottimi risultati.

Oltre all’olio di amla, anche quello per il corpo da usare in lozioni.