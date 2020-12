Occhiali da vista: come trovare i migliori modelli online

Il settore eyewear negli ultimi anni ha abbracciato l’innovazione portata dal mercato e-commerce e ha messo a disposizione i suoi prodotti anche sui canali online, attraverso portali specializzati dove è possibile trovare un’ampia selezione di montature, lenti, così come richiedere occhiali da vista completi.

Ovviamente, occorre avere ben presenti i parametri che riguardano i disturbi visivi, come diottrie mancanti, asse e tutto ciò che viene indicato dal medico specialista. Poi occorre valutare anche quale tipologia di lenti sia la migliore e il medesimo discorso vale per la montatura più adatta al proprio viso.

Per fare ciò, occorre affidarsi sempre a realtà di riferimento del settore, come per esempio Lama Optical, che permette agli utenti di consultare la varietà degli occhiali da vista proposti alla pagina del sito ufficiale.

Affidandosi ai canali online, sarà dunque sufficiente effettuare un preventivo controllo della vista, per disporre di tutte le informazioni necessarie per poter effettuare l’ordine.

La scelta delle lenti

I problemi alla vista possono essere di vario genere: la presbiopia è il difetto che, a seguito di sclerosi del cristallino solitamente associata all’età, impedisce di mettere correttamente a fuoco gli oggetti vicini.

Per scegliere le lenti da presbite più adatte, occorre indicare, quando si acquista online, la gradazione che di norma va da +1 a +3,5. Simile è la problematica di chi è affetto da ipermetropia, che fa fatica a leggere o lavorare al PC senza mostrare alcuni di quei segnali tipici di questa patologia, come la lacrimazione eccessiva o l’arrossamento degli occhi. Anche qui la diottria, o sfera, sarà indicata con un segno positivo.

Completamente opposta è, invece, la condizione di chi è affetto da miopia. Qui, le diottrie mancanti saranno individuate da un segno negativo, in quanto la visione sarà sfocata da lontano.

Una soluzione che riesce a correggere entrambi i difetti è quella rappresentata dalle lenti bifocali, la cui efficacia è garantita da una peculiare doppia gradazione: quella per correggere la presbiopia caratterizza la parte inferiore della lente, mentre quella per intervenire sulla miopia ne contraddistingue la parte superiore.

Ancora più completa è la soluzione offerta dalle lenti progressive che riescono a riassumere, in maniera omogenea su tutta la superficie della lente, le esigenze di miopi, presbiti, ipermetropi e persino astigmatici.

L’astigmatismo, quando non sussistano altri problemi, presenta parametri diversi da indicare in fase di acquisto delle lenti: l’unità di misura per calcolarlo è il cilindro, che indica che la cornea ha una curvatura errata. Di solito, l’astigmatismo si manifesta nei giovanissimi e tende a correggersi con l’età, ma può anche presentarsi in età adulta.

La scelta della montatura

Quando si sceglie una montatura online, non sarà indispensabile solo valutare quella che, per forma e colore, risulta più attraente: ci sono anche altri elementi da prendere in considerazione, quali la larghezza del ponte, che è il punto di appoggio vero e proprio sul naso, il calibro, che stabilisce la grandezza delle lenti e l’asta che calzerà invece sulle orecchie.

A livello estetico, inoltre, occorre adattare al meglio la montatura al diverso tipo di viso. Un volto tondeggiane predilige occhiali con caratteristiche opposte, di dimensioni discrete. Al contrario, un viso più squadrato o con mento volitivo troverà migliore abbinamento con montature tondeggianti e spessore sottile. Un viso piccolo, invece, non dovrebbe mai essere completamente coperto da occhiali troppo grandi, ma magari avere montature estrose con forme a farfalla o leggermente incurvate verso l’alto.

Il colore, infine, sarà una scelta molto personale ma dovrebbe potersi adattare praticamente a ogni outfit rimanendo pressoché neutro o rispecchiando quello che si indossa più spesso. In alternativa, è anche possibile optare per soluzioni bicromatiche, per sfoggiare monture audaci e al tempo stesso accattivanti e di tendenza.