Occasione speciale? 3 idee per un regalo originale

Occasione speciale in arrivo e tanta voglia di stupire chi ami? Che si tratti di un compleanno, l’anniversario o una festa di laurea poco importa: è sempre il momento perfetto per fare un regalo originale capace di lasciare senza parole la mamma, l’amica del cuore o l’amore della tua vita. Scegliere un regalo personalizzato può dimostrare a chi lo riceve che lo si conosce davvero nel profondo, e che non si è andati sulla prima cosa che è capitata.

Si può andare dai cuscini da personalizzare come idea regalo per la persona che ami a un qualcosa per coltivare un suo hobby o un qualcosa che desidera tanto ma non si decide mai a prendere. Sono tutti regali che di sicuro la colpiranno e la renderanno felice.

E se proprio non si sa cosa prendere, non c’è problema: ecco 3 idee per un regalo originale davvero inimitabile.

Kit per coltivare un bonsai

Regalare un bonsai significa mandare un messaggio molto chiaro di amore, amicizia e connessione tra sé e la persona a cui si sta facendo il regalo. Il bonsai rappresenta la forza della natura e la vita stessa: donarne uno è un gesto davvero importante, perciò già di per sé si tratta di un regalo originale e molto sentito. Questo, però, può essere migliorato e reso ancora più speciale, con un kit per coltivare un bonsai al meglio e farlo crescere forte e rigoglioso. Soprattutto per chi non è famoso per il suo pollice verde, infatti, coltivare un bonsai non è molto semplice e intuitivo: ci vuole pazienza, attenzione quotidiana e anche quel pizzico di creatività che, si sa, favorisce il sano sviluppo delle piante.

Ad ogni modo, il kit per bonsai è l’idea regalo perfetta sia per chi la pazienza ce l’ha come caratteristica innata, sia per chi ha il desiderio di svilupparla o solo di vedere qualcosa formarsi grazie al proprio lavoro. In ogni caso, si tratta di un’idea regalo originale, per niente banale e da utilizzare solo per chi ha una grande importanza nella propria vita.

Lampada di design

La lampada giusta può stravolgere l’aspetto di una camera intera, e regalarne una significa anche essere sempre nei pensieri della persona che l’ha ricevuta. Ogni volta che le cadrà l’occhio sul comodino e vedrà la lampada, infatti, penserà alla persona da cui l’ha avuta. Se si desidera regalare una lampada si hanno diverse possibilità, a partire dalla scelta più elegante e classica: una lampada di design. Forme insolite, linee sinuose, profili che ricordano altri oggetti: esistono lampade di design davvero particolare e uniche nel loro genere, perciò non sarà difficile trovarne una adatta alle attitudini della persona che vuoi celebrare. In alternativa, si può optare per un regalo più sentimentale e intimo come una lampada personalizzata, magari con una foto che ritrae un momento speciale vissuto insieme, la data in cui ci si è conosciuti o la canzone che rappresenta la colonna sonora del rapporto. Anche in questo caso si può scegliere tra diverse opzioni e rendere la personalizzazione più adatta alla persona e all’occasione per cui le si sta facendo un regalo, ma in ogni caso sarà di certo molto apprezzato e capace di generare forti emozioni.

Volo in mongolfiera

E chi l’ha detto che, per essere considerato tale, un regalo debba per forza essere impacchettato e abbellito con un fiocco? Anzi, un regalo bello e originale è far vivere un’esperienza fuori dal comune, emozionante e indimenticabile. E cosa c’è di meglio di un volo in mongolfiera per questo? Arrivare a toccare il cielo con un dito, in questo caso, non sarebbe solo un modo di dire, ma la realtà. Regalare a chi si ama la possibilità di sentirsi più liberi che mai nel silenzio del cielo è sicuramente un regalo che nessuno si aspetterebbe di ricevere e che renderebbe felice chiunque.

Naturalmente per essere un regalo completo deve essere per due: bisogna quindi prenotare per volare insieme, godendo della magica opportunità di ammirare il panorama sottostante come in pochissimi possono fare, a bordo di una mongolfiera. E per farlo non bisogna affrontare lunghi viaggi in aereo o spendere cifre enorme per andare all’estero: in Italia ci sono diversi luoghi sicuri e controllati nei quali vengono organizzati giri in mongolfiera della durata di circa un’ora. Si può partire da Torino, Vicenza, Udine, Roma, Reggio Emilia, Siena e una miriade di altre città, da scegliere in base alla vicinanza, certo, ma anche in base alle passioni del festeggiato. Se si sa, ad esempio, che ama i paesaggi toscani, si può sfruttare questa informazione per rendere l’esperienza ancora più speciale e organizzare il giro in mongolfiera in quella zona. La possibilità di ammirare un paesaggio tanto amato da una posizione privilegiata e, soprattutto, di farlo in compagnia, renderà di sicuro l’esperienza una delle più indimenticabili della sua vita.