Tommaso Zorzi: il look per la festa anni 90

Influencer seguitissimo su Instagram ed ex vincitore del Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi ha appena compiuto 27 anni e, possiamo dirlo, li ha festeggiati in grande stile con un party in stile Anni ’90, circondato dalla famiglia e dagli amici, quelli conosciuti all’interno della casa più spiata d’Italia compresi.

Accanto a lui ovviamente anche il fidanzato Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi.

Nulla, per la riuscita della festa, è stato lasciato al caso neanche gli outfit del festeggiato, non uno quindi ma ben due e griffatissimi! Ecco allora chi ha firmato i look di Tommaso Zorzi e non solo.

Tommaso Zorzi: il look per la festa stile Anni ’90

I fan di Tommaso Zorzi sapranno già quanto l’influencer sia un grande appassionato di moda e di luxury.

Per la sua festa di compleanno quindi, non ha voluto essere da meno, sfoggiando un look Anni ’90 che strizza però l’occhio a quelle che sono le tendenze primaverili contemporanee.

Tommaso è infatti arrivato al suo party a petto nudo, con un completo di giacca e pantaloni rosa shocking firmato Versace, con il dettaglio di una piccola bretella che teneva la giacca fissata sul petto e che portava lo stemma dorato dell’inconfondibile Medusa.

Hanno completato l’outfit un paio di sneakers chunky in arancione vitaminico (un abbinamento di colori davvero molto di tendenza per la primavera 2022) e un paio di occhiali da sole, anche questi rosa shocking, tutto sempre di Versace.

Il secondo outfit

Come ogni “big party” che si rispetti, il festeggiato ha fatto anche il cambio look e anche per il secondo outfit della sua serata Tommaso Zorzi ha scelto di indossare Versace.

Questa volta però si tratta di un completo più leggero, più adatto per scatenarsi con i balli in pista, formato da camicia a maniche corte e pantaloni entrambi rigorosamente in seta e con le decorazioni barocche dorate su sfondo nero tipiche del brand.

I look Anni ’90 più belli indossati dagli invitati

Anche gli invitati ovviamente si sono vestiti così come voleva il dress code della festa. Aurora Ramazzotti la migliore amica di Zorzi, per esempio, ha sfoggiato un’acconciatura frisé, ovvero le ciocche “a zig-zag” che, insieme agli space bun, hanno letteralmente spopolato negli anni ’90.

Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò con cui Tommaso ha legato moltissimo all’interno della casa del Grande Fratello, hanno invece optato per un look da college sempre ispirato a quegli anni, con una felpa che imita la camicia in flanella tipica dello stile grunge per la prima e una felpa-bomber per la seconda.

Giulia De Lellis si è rivolta invece a Belfiori Couture per il suo look total pink personalizzato ed ispirato agli outfit delle Barbie di quegli anni. Con tanto di “lollypop” o come lo chiamiamo in Italia “Chupa-Chups”, ovviamente rosa. Infine Tommaso Stanzani. L’ex ballerino di Amici, adesso anche cantante, ha scelto di indossare un look total black composto da giacca e pantalone (anche lui come il fidanzato, a petto nudo) in latex e cuciture a vista.