Nuova auto di lusso per Elettra Lamborghini: quanto costa il regalo di Afrojack per il suo compleanno?

Il 17 maggio Elettra Lamborghini ha compiuto 29 anni. Il marito, Afrojack, le ha regalato un’auto di lusso. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, di che auto si tratta.

Elettra Lamborghini compie 29 anni: quanto costa il regalo del marito Afrojack?

La cantante, personaggio televisivo e conduttrice italiana Elettra Lamborghini, il 17 maggio ha compiuto 29 anni. Suo marito, il disc jockey, produttore discografico e remixer olandese di origini surinamese, Afrojack le ha fatto trovare in garage un regalo davvero lussuoso: un’auto sportiva infiocchettata. Il marito di Elettra Lamborghini, che per augurare buon compleanno alla propria moglie ha usato queste parole: “buon compleanno al mio sole, la mia adorabile moglie”, non ha davvero badato a spese. Quest’anno non ha puntato sui soliti accessori griffati, ma ha deciso di stupire la moglie con un regalo pazzesco, un’auto sportiva di lusso di un arancione metallizzato. L’auto non fa parte del marchio Lamborghini, ma è un Audi R8 Cabrio, che usata viene venduta a 100mila euro, nuova ovviamente a molto di più, siamo sui 180mila euro. Elettra non è riuscita a contenere la sua gioia per questo regalo che andrà a impreziosire la sua collezione. Elettra non ha mai nascosto la sua passione per le supercar, molte volte infatti è stata fotografata accanto a auto sportive.

Elettra Lamborghini: la festa di compleanno

Elettra Lamborghini ha voluto festeggiare i suoi 29 anni con una festa in famiglia, accanto soprattutto a suo marito. Per lei una torta personalizzata, un dolce a tre piani interamente decorato con pasta da zucchero. Il primo piano era interamente maculato, mentre in cima c’erano una bambolina che le assomigliava in maniera impressionante e un cagnolino che le dormiva dolcemente sul gluteo. Sulla torta c’era anche la maxi scritta “Happy Birthday“. Elettra ha spento così le candeline circondata da tutte le persone che ama.

Elettra Lamborghini: la sorpresa per i fan

Durante le festa di compleanno, a un certo punto Elettra Lamborghini ha abbandonato il look casual indossando un vestito mini con piume gialle, per annunciare ai suoi 7milioni di follower una grande sorpresa. Queste le sue parole sul suo account ufficiale di Instagram:

“Happy Birthday to me. Oggi è il mio compleanno e sono molto emozionata nel dirvi che il mio regalo per voi arriva il 2 giugno. ELETTRATION il mio nuovo album, il frutto del mio lavoro in questi anni.”

Elettra ha quindi svelato il suo ritorno sulla scena musicale, rendendo felici i suoi fan, anche se molti di loro erano convinti che la sorpresa fosse un figlio in arrivo, visto che poco tempo fa Elettra in un video, divenuto subito virale, aveva detto di avere un ritardo. Per l’arrivo quindi di un figlio bisogna attendere ancora. Elettra e Afrojack sono sposati dal 2020, queste sono state le parole della cantante dopo la proposta: