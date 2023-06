Il notox è una delle ultime tendenze skincare, che sembra voler sostituire il botox. Scopriamo insieme di cosa si tratta, come ottenere gli stessi risultati senza l’utilizzo degli aghi e perché è così diffusa su TikTok.

Notox is the new botox: come ottenere gli stessi risultati senza aghi

Una delle ultime tendenze skincare è il notox e promette risultati degni di un chirurgo estetico. Su TikTok è in continua crescita il numero delle influencer che decide di rinunciare ai filler labbra, recandosi dal medico per scioglierli e tornare ad avere un aspetto molto più naturale, cancellando i risultati delle varie procedure più o meno invasive. Scopriamo insieme come ottenere lo stesso risultato del botulino, ovvero un viso giovane, pieno e disteso, senza l’uso degli aghi. Per qualcuno è una questione di skincare altamente performante con attivi concentrati ed efficaci che promettono un effetto tensore e rimpolpante, ma non è l’unica strada. La tossina botulinica, se maneggiata da esperti, è sicura, ma per essere efficace deve essere iniettata. La skincare notox, invece, ha il pregio di non essere invasiva.

In questo caso sono solo gli attivi impiegati che garantiscono l’effetto tensore e rimpolpante, permettendo risultati tangibili che donano un viso fresco e giovane, con zigomi e mandibola delineati, in quanto si va a combattere un’eventuale lassità cutanea rimpolpando dove si sono formate le prime ruchette e i segni di espressione, tramite la stimolazione del collagene e l’uso di ingredienti plumping. La cosa positiva è che questo tipo di skincare non ha età e può essere usata fin da giovani per riuscire anche a prevenire il problema.

Notox is the new botox, non solo skincare: l’importanza dei massaggi

I vantaggi della tossina botulinica sono subito visibili, per questo sembra la strada più semplice da percorrere, soprattutto per le più pigre. Per quanto riguarda i prodotti e tutto il resto, è impossibile vedere cambiamenti oggettivi e prodigiosi in una sola applicazione, per cui ci vuole costanza e dedizione per ottenere dei reali risultati, compresi dei massaggi. Questi tipi di massaggio riguardano le aree di interesse, donando azioni di distensione di rughe sulla fronte, intorno agli occhi, sopra le labbra, arrivando a sollevare e distendere zigomi e linea mandibolare e sollevando le sopracciglia in modo da aprire lo sguardo. Negli ultimi anni si sono diffusi face roller e gua sha, tool vibranti o a microcorrente ad azione liftante e rassodante, ma per tutti coloro che preferiscono un approccio manuale questo è il momento giusto. Si parla di automassaggi al viso da praticare ad ogni skincare, cioè ogni mattina e ogni sera. Si parla anche di face yoga e face training, ma ovviamente la tecnica giusta deve essere scelta in base alla proprie esigenze. L’obiettivo rimane quello di rassodare, liftare, definire e distendere i tratti del viso compiendo degli esercizi mirati e combinati a tecniche di respirazione e miglioramento della postura. Seguendo queste tecniche si può ottenere un risultato davvero eccellente, che non richiede aghi e pratiche invasive.